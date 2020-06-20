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「日本隱賣王」持妝噴霧洗版IG　加映「順時鐘5點噴法」小心機

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▲▼ 「日本隱賣王」持妝噴霧洗版IG　 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲日妞不脫妝秘技就是這瓶噴霧。（圖／翻攝自IG/maquillage_jp、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

炎炎夏日正式來臨，戴口罩加上高溫，倍速催化出油脫妝的速度，室內冷氣房的乾燥也令人如臨大敵，一不小心妝就毀一半，講求彩妝精緻度的日妞，包包中都備有一瓶持妝噴霧，完妝噴、補妝噴，再狂的汗水、油脂都不怕。

▲▼ 「日本隱賣王」持妝噴霧洗版IG　 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲SHEISEIDO 心機 定格美肌持粧噴霧(限定)，90ml，650元。

資生堂櫃上不打廣告默默賣的持妝噴霧，今年全新升級，內含彩妝定格科技，能完美包覆彩妝，幫助阻隔汗水與油脂。添加保濕成分，肌膚越噴越亮，完全不會造成暗沉，針對酷暑更添加清涼薄荷醇，一噴瞬間降溫超舒適。

隨著成分升級，品牌推出順時鐘5點噴法，上妝前建議噴灑全臉打底，妝後則是以順時鐘方向(額頭中央 →右顴骨→下巴→左顴骨→鼻頭)噴灑全臉，使臉上光澤立現，如同三明治層層疊的概念，讓妝容更加完美。

▲▼ 「日本隱賣王」持妝噴霧洗版IG　 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲KOSE 蔻絲媚影 粉保濕定粧噴霧，80ml，360元。

高絲開架蔻絲媚影也推出讓妝容保鮮的定妝噴霧，添加耐汗、耐皮脂成分，更具有防撥水效果，即使臉上有汗水、油脂也不怕，能確實降低反油光及脫妝等問題發生。建議完妝後搖一搖噴灑全臉，建議全乾前先不要觸摸臉龐，以免影響持妝效果。

▲▼ 「日本隱賣王」持妝噴霧洗版IG　 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲3INA 高肌能甦活水噴霧-Rose，100ml，550元。

3INA的神仙噴霧再升級，推出全新限定高肌能甦活水噴霧，輕噴效果就像敷過面膜，打造持妝爆棚水光肌。獨家研發極限顯色定妝科技，並添加天然植物精萃，上妝同時兼顧保養，一瓶結合保濕透亮、持久顯色、凝脂控油等三種功效，隨時輕噴為美肌充電。

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關鍵字：

持妝, 噴霧, 定妝, 不脫妝
fashion.net

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