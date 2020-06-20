高雄夢時代花海隧道怎拍都超美　「免費入場」小熊樂園吹冷氣爽打卡

▲高雄夢時代主題樂園「小熊學校の花漾樂園」，從6／20至7／23止大氣開放民眾免費入場（。（圖／高雄夢時代提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

一向舉辦館內主題樂園很大氣的高雄夢時代購物中心，暑假檔期推出日本人氣繪本「小熊學校」為主題的「小熊學校の花漾樂園（傑琪的夢想花園）」，在6／20正式登場，樂園內除了有夢幻的旋轉木馬、咖啡杯等設施之外，還有拍照打卡超美的花海隧道，更重要的是「免費入場」讓你拍到飽，近幾天台灣氣溫創新高，烈日好去處當然非它莫屬啦！

「小熊學校」繪本系列在2002年推出即廣受歡迎，故事內容敘述小熊妹妹「傑琪」與其11位哥哥們一同上學，以及在生活所發生的趣事，天真可愛的畫風受到許多民眾支持，連大朋友都仿佛回到以前天真的求學時代，根本是療癒的一品，很適合台灣的盛夏流連主題。

高雄夢時代即起推出為期38天的「小熊學校の花漾樂園」特展，在8樓時代會館展出，打造「小熊們的花園迷宮」、「幸福花路」、「起飛吧！夢想熱氣球」、「美味烘焙坊」及「午後派對時光」五大浪漫場景，預估將吸引逾10萬人次朝聖，不妨在規劃暑假出遊時也放進計畫裡。

而會場亮點莫過於在「幸福花路」中的花海隧道與巨大花園場景，其中還有一個巨型鳥籠，讓你拍出超夢幻少女風，此外還有熱氣球、旋轉木馬與咖啡杯等遊樂園元素，即使熱浪來襲，在室內也不怕汗流浹背，妝髮都是美美的。

此外，最後還有「小熊學校療癒商店」，網羅逾百樣可愛的周邊商品，涵蓋各式文具、服飾、甜點模具、生活雜貨、絨毛玩偶等讓消費者衝一波。業者表示，6／21與7／11下午2點，「傑琪」將超萌現身8樓時代會館，前50位幸運熊粉，憑展區不限金額消費發票可合影，並加贈「熊幸福香氛吊卡」。位於午後派對時光區的浪漫童趣「玩轉咖啡杯」，單次搭乘80元，民眾持夢時代APP活動券，兩人同行享百元專屬優惠。

而LINE與臉書上人氣插圖「Usagyuuun小突兔」，近期也在三創生活園區開設主題餐廳跟限定店，即起至6／30前，不但主題餐廳有可愛的甜點也能讓你心動打卡，限定店還有獨家周邊商品，台北人有機會也去開眼界吧！

▲Usagyuuun小突兔三創限定店。（圖／Fanfans粉粉團隊提供）