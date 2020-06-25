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相簿裡沒自拍、熬夜副作用大　6個日常瞬間驚覺「不再是少女」

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@thanks_kim、@minimalstreetstyle、@skuukzky、《The King：永遠的君主》劇照

雖然還不到能夠拿年紀來倚老賣老的程度，但是在出社會後打滾了幾年，不知不覺中也已磨成了大人的樣子，不只是身體上，行為與心態也都改變不少，在日常生活中的幾個瞬間，更會讓你赫然驚覺自己已不再是當初的那個青春少女：

▲發覺不再是少女。（圖／翻攝自IG）

＃沒辦法熬夜了

首先在身體上最大的變化，大概就是體力大不如前，從前和朋友夜衝、夜唱，打報告、唸期末到清晨，隔天還能到學校上課，雖然很累但是抓緊空檔補眠1、2小時，馬上生龍活虎，現在不但超過12點就累到無法集中，就算硬撐熬夜了，卻得花更多時間補回精神，還會變醜，得不償失。

＃「我要一杯美式／拿鐵。」

走進咖啡廳，MENU都不用看一眼，只會說：「我要一杯美式／拿鐵。」從前喝咖啡只是為了想裝成熟，沒想到現在每天早上都必須來一杯，才有辦法打起精神工作，對於甜膩的奶茶、果汁冰沙反而沒有興趣了。

▲發覺不再是少女。（圖／翻攝自IG）

＃依賴保健食品

大概過了25歲之後會明顯感覺到身體代謝變差、消化也不好，忙碌的生活很難讓人很難掌握營養攝取，所以家中開始會儲備各式保健食品，每天補充維他命、吃葉黃素、酵素⋯⋯已變成日常。

＃看見路上學生情侶不自覺露出「姨母笑」

在路上看見青澀的學生情侶，會不自覺地憶起當時，想起學生時代做過什麼年少輕狂的傻事，看著眼前的學生想著：「好可愛的小情侶。」並露出「姨母笑」。

＃相簿裡自拍照寥寥無幾

打開手機相簿裡幾乎沒有自己的蹤影，不是被工作照佔據，就是充滿著寵物、網路截圖，早就沒有閒工夫也沒興趣對著鏡頭喬角度自拍了。

▲發覺不再是少女。（圖／翻攝自IG）

＃看劇更在意「劇情」

即便年長了許多，追劇的人生還是不可少，雖然該看的鮮肉帥哥還是要看，但是比起沉浸在粉紅泡泡之中，開始越來越在意劇集的架構與完整度，對於劇情水準的要求提高，對你來說主角再帥也拯救不了一齣爛戲。

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關鍵字：

女生, 心情, 少女, 長大
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