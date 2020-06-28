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盤點7月爆款球鞋清單！DIOR聯名降臨、還有女款限定Off-White可以買

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編輯／Duke　圖／翻攝自Nike官網、Sneakernews、House of Heat、IG@solebyjc、KicksOnFire、品牌提供

眾所矚目的7月球鞋發售來了！為什麼這個月格外受關注，其實是因為全球鞋迷引頸期盼的Dior X Air Jordan 1終於迎來發售，並且高筒、低筒台灣都有賣，如果不想錯過夢幻鞋履的發售情報或是其他限量鞋的開賣日期，繼續看下去就對了！

1.Opening Ceremony X Reebok Instapump Fury

以Reebok Instapump Fury為主軸推出聯名系列的街頭品牌不計其數，就連Maison Margiela、Vetements等奢侈品牌也被吸引，現在紐約選貨店Opening Ceremony也釋出與Reebok的最新聯名計畫。這次雙方以格紋為主題，同時使用格紋布料在鞋頭、鞋舌上增加豐富度，最後印上「Opening Ceremony Est. 2002」字樣點綴完成設計。預計在7月1日發售，定價為美金170元（約台幣5,100元）。

▲七月球鞋販售。（圖／翻攝自Nike官網、Sneakernews、House of Heat、IG@solebyjc、KicksOnFire、品牌提供）

▲七月球鞋販售。（圖／翻攝自Nike官網、Sneakernews、House of Heat、IG@solebyjc、KicksOnFire、品牌提供）

▲七月球鞋販售。（圖／翻攝自Nike官網、Sneakernews、House of Heat、IG@solebyjc、KicksOnFire、品牌提供）

2.Nike Air Zoom BB NXT

該鞋款由Nike籃球資深創意總監Ross Klein率領其團隊設計而成，主旨是為東京奧運打造，因此該鞋款於科技的使用極為奢華，不但搭載出色的緩震系統，更配有兩片Air Zoom氣墊、3層React泡棉及中底支撐片，為穿著鞋款的籃球員提供保護與優異的腳感。預計在7月1日發售，定價為美金180元（約台幣5,400元）。

▲七月球鞋販售。（圖／翻攝自Nike官網、Sneakernews、House of Heat、IG@solebyjc、KicksOnFire、品牌提供）

▲七月球鞋販售。（圖／翻攝自Nike官網、Sneakernews、House of Heat、IG@solebyjc、KicksOnFire、品牌提供）

3.Air Jordan 1「Bloodline 2.0」

去年為致敬1985年 麥可喬丹（Michael Jordan）所拍攝的Air Jordan廣告，推出一雙以黑白為基調，並帶有紅色飾邊的Air Jordan 1「Bloodline」。數月後，Jordan Brand表示將替該鞋款進行升級，因此Air Jordan 1「Bloodline 2.0」正式誕生，全鞋以紅白為主軸，幾乎與經典的「芝加哥」配色相同，鞋迷們搶起來吧！預計在7月11日發售，定價為台幣5,600元。

▲七月球鞋販售。（圖／翻攝自Nike官網、Sneakernews、House of Heat、IG@solebyjc、KicksOnFire、品牌提供）

4.Off-White X Air Jordan 4「Sail」

該鞋款初登場是在Virgil Abloh個人藝術展「FIGURES OF SPEECH」中，設計以奶油白為基調，搭配聯名系列一貫的解構手法。近日更透過知名滑板手Erik Arteaga曝光，確立鞋款即將於7月25日登場，預計為女款限定，定價為美金200元（約台幣6,000元）。

▲七月球鞋販售。（圖／翻攝自Nike官網、Sneakernews、House of Heat、IG@solebyjc、KicksOnFire、品牌提供）

5.Adidas Yeezy Boost 380「Blue Oat」

「Blue Oat」結合棕色、橘色、灰及藍色，並搭配Primeknit編織鞋面與Boost中底，是近年最怪異的的Yeezy配色，若是不想撞鞋，不妨考慮看看。預計在7月25日發售，定價為台幣9,000元。

▲七月球鞋販售。（圖／翻攝自Nike官網、Sneakernews、House of Heat、IG@solebyjc、KicksOnFire、品牌提供）

6.Dior X Air Jordan 1 Hi＆Low

隨著藝術家Daniel Arsham搶先開箱後，官方也釋出消息表示，高筒與低筒都會登台販售，定價分別為台幣80,000元與台幣70,000元，暫定會在7月以線上抽籤的方式販售，相關細節則會在6月底公布。

▲七月球鞋販售。（圖／翻攝自Nike官網、Sneakernews、House of Heat、IG@solebyjc、KicksOnFire、品牌提供）

▲七月球鞋販售。（圖／翻攝自Nike官網、Sneakernews、House of Heat、IG@solebyjc、KicksOnFire、品牌提供）

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關鍵字：

7月球鞋, Dior, AirJordan1, OpeningCeremony, Reebok, InstapumpFury, Nike, Off-White, Adidas, YeezyBoost
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