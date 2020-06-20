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東森自然美「物理性防曬」獲青睞，不打廣告默默賣

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▲▼ 東森自然美「物理性防曬」獲青睞 。（圖／品牌提供、Unsplash）

▲東森自然美多年來堅持防曬安全性。（圖／品牌提供、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

防曬是保養的基本功，一年四季都得做，尤其是夏日更該提高警覺，以免曬黑又曬老。市面上防曬品琳瑯滿目，怎麼挑最安全？東森自然美多年來堅持使用物理防曬，天然成分不添加化學防曬劑刺激，更大幅減少肌膚敏感狀況。

▲▼ 東森自然美「物理性防曬」獲青睞 。（圖／品牌提供、Unsplash）

化學性或是物理性防曬的差別是什麼？前者是吸收紫外線，再將紫外線能量轉化成其他能量，以此減少紫外線對肌膚的傷害；後者則是透過物理性反射及折射功能，來阻擋紫外線；而市面上大部分的防曬產品，多為同時混合兩者的第三類「混合型」的防曬品。

▲▼ 東森自然美「物理性防曬」獲青睞 。（圖／品牌提供、Unsplash）

三者比較之下，物理性防曬劑不會隨時間或光照減弱效果，對UVA、UVB包含曬傷、曬紅、曬黑也有很好的防禦能力，天然成分也較穩定，在防曬時間內，如出油、出汗後才需再補充，就像在肌膚上穿了一層隱形防曬衣服一樣安全自在。東森自然美以保護肌膚健康為首，堅持以天然成份物理性防曬，提供肌膚最安全無慮之防護。

▲▼ 東森自然美「物理性防曬」獲青睞 。（圖／品牌提供、Unsplash）

東森自然美多年來堅持使用物理性防曬，旗下防曬系列皆訴求溫和安全，其中物理性美白防曬乳SPF35屬長青熱賣款，除了防曬還可提亮膚色；而物理性防曬隔離乳淡紫色SPF30更是蠟黃肌膚的救星，訴求水潤的水光瑩潤防曬素顏乳SPF50，在肌膚上推開，輕鬆打造心機偽素顏。

瑞昇系列的產品則原本就是主打非常溫和連醫美術後都可以使用，當然防曬乳也不例外，提亮膚色之外更能有效防曬黑，即使是敏感性肌膚也很適用。

東森自然美資深講師梁冬青分享：防曬系列產品不要只看防曬係數，成分更重要，自然美防曬產品除了可以安全的折射紫外線，成份天然溫和不刺激，完全不熏眼，防曬效果佳還能保護皮膚不受傷害。

追求白皙膚色女生，也可挑選添加美白成分的防曬系列，有效隔離防護的同時，還能達到亮白肌膚，淡化黑色素的效果，除此之外，也添加了鎮靜舒緩因子，降低因日曬而引起的不適，幫助肌膚加強水分的補充。

▲▼ 東森自然美「物理性防曬」獲青睞 。（圖／品牌提供、Unsplash）

▲東森自然美 男性極致甦活防曬乳，30ml，1,680元。

▲▼ 東森自然美「物理性防曬」獲青睞 。（圖／品牌提供、Unsplash）

▲東森自然美 物理性美白防曬乳SPA35 ，30ml，2,350元。

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關鍵字：

東森自然美, 防曬, 溫和, 天然, 物理性防曬
fashion.net

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