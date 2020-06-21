GUＸ《新世紀福音戰士》台灣發售確認　590元入手明日香、綾波零同款

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買完GU X SOPH.聯名系列後，若是對設計感到滿意，那麼即將在6月22日發行的《新世紀福音戰士》聯名系列絕對不會讓你失望。繼2018年後，GU再次邀請《新世紀福音戰士》合作，同時以新版劇場版中的「EVA02貳號機」為創作主題，想擁有與主角相同的T-Shirt，那就備好銀彈，發售當天直接手刀下單！

▲GU X《新世紀福音戰士》第二波聯名系列，將在6月22日搶先於官網發售。（圖／翻攝自GU官網）

GU X《新世紀福音戰士》第二波聯名系列在設計上，特別使用霓虹色彩配合線條帶出《新世紀福音戰士》元素，像是印有「DON’T RUN AWAY.」字體的襯衫、用上第三新東京市的圖案帽T及帶有「EVANGELION」的T-Shirt，這些設計不僅是為了滿足粉絲，更要讓廣大的消費者，體驗時尚與動漫結合的樂趣。





▲襯衫定價為台幣890元。（圖／品牌提供）







▲帽T定價為台幣790元。（圖／品牌提供）







▲T-Shirt定價為台幣590元。（圖／品牌提供）

除此之外，本次在形象照的宣傳，GU也依照每位主角的性格來搭配聯名服飾，特別是綾波零、明日香、真理等女性換上男裝的模樣，絕對能讓粉絲打開錢包，毫不手軟的大買一波。

▲GU依照每位主角的性格來搭配聯名服飾。（圖／品牌提供）

GU攜手《新世紀福音戰士》的聯名系列，將會在6月22日搶先於官網發行，隨後會在6月25日登陸全台GU實體門市，定價區間為台幣590元到台幣890元不等。

與此同時，UNIQLO也宣布6月25日將會迎來「TEAM PIXAR」UT系列。該系列中涵蓋皮克斯打造的諸多角色，例如《怪獸電力公司》的「大眼仔與毛怪」、《汽車總動員》的「閃電麥坤」以及《玩具總動員》的「胡迪與巴斯光年」。全系列將以有趣的設計來講述友情連結與重要性，男士方面共推出8款、兒童則是7款，定價分別為台幣390元與台幣290元。

▲TEAM PIXAR UT系列涵蓋多個知名角色。（圖／翻攝自UNIQLO官網）







▲以胡迪、巴斯光年、毛怪為主題打造的男裝與童裝。（圖／翻攝自UNIQLO官網）

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