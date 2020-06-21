IKEA推出高齡使用者系列　坐下起身、餐具拿取更容易

▲IKEA推出高齡者使用概念的OMTÄNKSAM居家系列。（圖／IKEA提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

有鑒於居家市場與世界各國愈來愈多的高齡人口，瑞典家具品牌IKEA也推出以瑞典語「關懷」為名的OMTÄNKSAM系列新品，強調與人體工學專家合作，設計出近70款居家單品，針對較高年齡層、或是行動不便如孕婦等的使用者，能有更輕鬆的居家生活。

OMTÄNKSAM系列的設計概念，其中一個原因是來自全球高齡人口的成長，但其實其商品並非對應單一年齡層，每個人的人生階段可能都會碰到一些特殊時期，像是受傷、懷孕等暫時性情況，或是因為年紀大而產生的一些生理應對，該系列主要是為減輕使用者在居家中可能面臨的使用負擔，其品項包含沙發、扶手椅、餐桌椅、各式靠墊、餐具與花瓶、鞋拔等。

▲OMTÄNKSAM雙人座沙發，售價22,990元。

其系列雙人座沙發，外層有高回彈泡棉和聚酯纖維，讓質感更結實，也能夠提供額外的支撐，加上高椅背及高扶手設計，無論坐下或起身時都能更輕鬆，可拆卸機洗的靠枕套也更容易保持清潔，側邊則有可拆式收納隔層，能夠輕鬆拿取遙控器等常用小物。

▲OMTÄNKSAM腰部靠枕，售價599元。

▲OMTÄNKSAM靠枕，售價1,599元。

此外，還有多款靠枕可依不同的需求和身形於頸後、腰下、或是躺下時全身的支撐使用。如腰部靠枕，可利用魔鬼氈固定在椅子上，幫助使用者坐直，舒緩脊椎和下背部；長條型靠枕全長150公分，從頭部到腳部都能提供足夠的支撐，協助孕婦或是側睡族群徹底放鬆身體；長柄鞋拔能夠在不用蹲下的狀態穿鞋，減輕身體與膝蓋負擔。

▲OMTÄNKSAM桌子，售價6,490元。

▲（左）OMTÄNKSAM餐椅，售價3,390元；（右）OMTÄNKSAM開瓶墊，售價79元。

▲OMTÄNKSAM系列餐具設計中，加入特殊外型設計，並搭配特選材質來輔助用餐。

桌子的無光澤設計，能避免因為反射光線讓雙眼感到不適，同系列的餐椅椅背高又寬的設計，可為手臂提供支撐與方便起身；餐盤由強化玻璃製成，兼具耐用輕巧，底部的矽膠可讓餐具不易滑動；矽膠材質開瓶墊，透過圓孔設計讓瓶罐更好抓握，增加摩擦力也讓打開瓶罐變得更省力。

▲OMTÄNKSAM鞋拔售價99元。

另一台灣居家通路HOLA，近期再與迪士尼合作，打造「Cars」聯名居家，共推出10種兒童房用品，讓家中的小小賽車迷能度過一個充滿想像的歡樂假期，用特色單品點綴，就能輕鬆打造主題房；南韓居家品牌iloom則推出之前與《鬼怪》合作的居家新色單品，偶像劇場景搬回家也做得到。

▲HOLA Ｘ Cars聯名居家。（圖／HOLA提供）

▲怡倫家居近期推韓劇居家品類，消費滿額送人蔘禮盒。（圖／怡倫家居提供）