最新潔顏新觀念：「天然花水+益菌生」，洗臉防護一次到位

▲潔顏同時防護，Melvita提供給消費者嶄新選擇。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

做好清潔是保養的第一步，潔顏品怎麼挑更是關鍵，為了肌膚最安全的照護，Melvita推出全新花姸防護潔面系列，以純淨花水洗顏養膚，潔淨同時讓防護力再升級。



▲結合有機花水和益菌生的洗卸系列，一推出就引發討論。

為了打造最溫和不傷害肌膚的舒適卸妝潔顏體驗，法國有機保養Melvita，發揮三十多年蒸餾萃取有機花水專業與經驗，在今夏推出全新「花姸防護潔面」系列。

▲Melvita 花姸防護潔面慕絲，150ml ，1,080元。

嚴選三種珍貴花水萃取液，包括有機大馬士革玫瑰花水、摩洛哥的橙花花水，結合日本九州鹿兒島的有機綠茶萃取液，在卸妝清潔同時舒緩呵護肌膚，配方中特別添加益菌生成分，清潔同時保護並活化肌膚表層菌叢生態系統平衡，達到正常的防護效果。

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卸妝、清潔二合一

▲RMK雙效潔膚凝膠，140g，1,100元。

能卸除淡妝，更能溫和去除老廢角質的雙效潔膚凝膠，凝膠中添加甜杏仁油和澳洲堅果油之外，含有銀耳多醣體、月桃葉菁華、杏桃菁華等等美容成分，溫和的卸淨妝容，不造成肌膚的負擔。使用時具有舒暢清涼感，很適合早晨醒膚或是日曬後卸妝使用。

敏弱乾燥肌適用

▲專科 超微米保水潔顏凝露，100g，149元。

洗臉不一定要豐盈泡泡才洗得乾淨，專科全新研發無皂無泡配方.，搭配滿滿美容精華液成分，溫和保濕清潔讓妳揮別乾敏，適合肌膚的弱酸性，同時不含離子型界面活性劑，溫和不刺激，很推薦敏弱乾燥肌膚使用。

明星級泡泡洗顏

▲FANCL 淨膚柔滑潔顏粉（2020櫻花限量珍藏版），50g，650元。

以氨基酸洐生物為主要清潔成分，不用防腐劑及具刺激性的化學起泡劑，與肌膚同樣呈弱酸性，不過度去除油脂或角質，任何膚質都能安心使用。

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