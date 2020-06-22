fb ig video ETtoday search mobile

最新潔顏新觀念：「天然花水+益菌生」，洗臉防護一次到位

>

▲▼最新潔顏觀念：洗臉防護一次到位。（圖／品牌提供）

▲潔顏同時防護，Melvita提供給消費者嶄新選擇。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

做好清潔是保養的第一步，潔顏品怎麼挑更是關鍵，為了肌膚最安全的照護，Melvita推出全新花姸防護潔面系列，以純淨花水洗顏養膚，潔淨同時讓防護力再升級。
▲▼最新潔顏觀念：洗臉防護一次到位。（圖／品牌提供）

▲結合有機花水和益菌生的洗卸系列，一推出就引發討論。

為了打造最溫和不傷害肌膚的舒適卸妝潔顏體驗，法國有機保養Melvita，發揮三十多年蒸餾萃取有機花水專業與經驗，在今夏推出全新「花姸防護潔面」系列。

▲▼最新潔顏觀念：洗臉防護一次到位。（圖／品牌提供）

▲Melvita 花姸防護潔面慕絲，150ml ，1,080元。

嚴選三種珍貴花水萃取液，包括有機大馬士革玫瑰花水、摩洛哥的橙花花水，結合日本九州鹿兒島的有機綠茶萃取液，在卸妝清潔同時舒緩呵護肌膚，配方中特別添加益菌生成分，清潔同時保護並活化肌膚表層菌叢生態系統平衡，達到正常的防護效果。

人氣潔顏品看更多►►

卸妝、清潔二合一

▲▼最新潔顏觀念：洗臉防護一次到位。（圖／品牌提供）

▲RMK雙效潔膚凝膠，140g，1,100元。

能卸除淡妝，更能溫和去除老廢角質的雙效潔膚凝膠，凝膠中添加甜杏仁油和澳洲堅果油之外，含有銀耳多醣體、月桃葉菁華、杏桃菁華等等美容成分，溫和的卸淨妝容，不造成肌膚的負擔。使用時具有舒暢清涼感，很適合早晨醒膚或是日曬後卸妝使用。

敏弱乾燥肌適用

▲▼最新潔顏觀念：洗臉防護一次到位。（圖／品牌提供）

▲專科 超微米保水潔顏凝露，100g，149元。

洗臉不一定要豐盈泡泡才洗得乾淨，專科全新研發無皂無泡配方.，搭配滿滿美容精華液成分，溫和保濕清潔讓妳揮別乾敏，適合肌膚的弱酸性，同時不含離子型界面活性劑，溫和不刺激，很推薦敏弱乾燥肌膚使用。

明星級泡泡洗顏

▲▼最新潔顏觀念：洗臉防護一次到位。（圖／品牌提供）

▲FANCL 淨膚柔滑潔顏粉（2020櫻花限量珍藏版），50g，650元。

以氨基酸洐生物為主要清潔成分，不用防腐劑及具刺激性的化學起泡劑，與肌膚同樣呈弱酸性，不過度去除油脂或角質，任何膚質都能安心使用。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

洗臉, 潔顏, 膚質
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

女孩們喝起來！日網站激推6款超強「消水腫飲料」

女孩們喝起來！日網站激推6款超強「消水腫飲料」

跪求量產！日本電車票變超可愛指環　出站前再也不怕搞丟

跪求量產！日本電車票變超可愛指環　出站前再也不怕搞丟

明明不醜卻沒人追？異性緣差的女生都有4大特點　過於獨立也NG

明明不醜卻沒人追？異性緣差的女生都有4大特點　過於獨立也NG

台灣女孩夏日穿衣最容易犯的5禁忌　百搭灰色其實超NG 「樂高球鞋」鐵粉來收藏！神人巧手做限量款AJ1、Yeezy黑魂　還能自選零件DIY 奧斯塔羅12星座一周運勢0622-0628　牡羊放寬心一切順利、天秤企圖心帶財運 趙麗穎產後「真實A4腰」超逼人！火辣中空禮服纏身體態滿分 IKEA推出高齡使用者系列　坐下起身、餐具拿取更容易 避暑勝地「清境佛羅倫斯山莊」一晚下殺2288元　絕美歐式風情超好拍 《傳聞中的陳芊芊》趙露思曾被笑最胖女演員！不運動減肥法成功瘦到39kg

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面