想喝哪瓶？臺虎聯名「台南TCRC」調出蜜餞、烏醋味　酉鬼「夜市專用啤酒」打通關

▲台灣精釀啤酒打造夏日限定飲，風格獨具。（圖／臺虎精釀、酉鬼啤酒提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

主打台灣風格很有心得的精釀啤酒品牌「臺虎」，近期與知名台南酒吧Bar TCRC聯名，推出以蜜餞與烏醋為風味的「餞男醋女」聯名啤酒，微酸的滋味相當適合炎熱的夏日解飲，另一精釀啤酒品牌「酉鬼」，則是以台灣夜市作為發想，推出「夜市用 Pils」口味，強調百搭都加分，帶來清爽的夏夜飲。

台味玩得相當高段的臺虎啤酒，今夏攜手臺南指標性酒吧「Bar TCRC.」，共同釀造濃厚的在地風味，起因是品牌釀酒師和調酒師阿翔在言談間，聊起對台南蜜餞的喜愛，試驗半年時間，推出了「餞男醋女」聯名啤酒，把德式酸啤酒Gose加入酸梅、仙楂、配上烏醋，且搭配番茄蜜餞呈現獨特風味，即起在全台統一超商上市，單罐售價89元。

▲臺虎精釀用半年時間研發聯名啤酒。（圖／臺虎精釀提供）

另一間台灣精釀啤酒品牌「酉鬼」，則以台灣夜市為發想，用「有一支相稱的啤酒來歡慶夜市的存在」的概念，推出「夜市用 Pils」，以經典德式皮爾森為底，採用傳統底層發酵，及亞洲酒廠少見的紐西蘭麥芽及酒花 Pacifica 釀造，金黃色酒體帶有清爽氣泡感、明亮柑橘香氣及乾爽尾韻，無論是什麼美食都能痛快搭配。

而針對該款啤酒，酉鬼近期也與「家・溫度 湯專門店」合作，以冰涼的皮爾森啤酒入湯，並推出每日限量12組、內含2瓶「夜市用 Pils」的「皮爾森啤酒干貝鮮蝦濃湯」雙人套餐，套餐售價888元，適合2、3人享用，於台北光復店、台中草悟店獨家販售。

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