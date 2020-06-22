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夏日必備「涼感抗汗小物」　讓你清爽度過爆汗、臭味危機

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▲夏日必備6款「涼感抗汗小物」。（圖／翻攝IG,品牌提供）

▲善用涼感降溫、制汗爽身的小物，清爽度過夏季爆汗危機。（圖／翻攝IG@2m_ariel）

記者張毓容／台北報導

夏日熱浪來襲，氣溫越來越悶熱，全身爆汗不僅讓人感到黏膩不適，更怕因此產生一身汗臭味，噴再多香水都掩蓋不了。因此每到夏季，各式退熱涼感、制汗爽身小物都會成為熱賣商品，像是透氣佳的涼感布口罩，可隨身攜帶的迷你風扇，減少出汗、維持清新氣味的爽身制汗產品等，都是能幫你清爽舒適度過酷暑爆汗危機的必備神隊友。

▲夏日必備6款「涼感抗汗小物」。（圖／翻攝IG,品牌提供）

Grown Alchemist 冰洲苔體香滾珠，50ml，NT$800。

運用萃取自冰洲苔的天然成份對抗由細菌引發的異味，還能舒緩因發炎引起的不適感，更添加天然矽藻土達到良好的吸汗功效，使肌膚長時間維持清新乾爽。

▲夏日必備「涼感抗汗小物」 。（圖／公關提供）

KINCHO衣類專用涼感消臭驅蚊噴霧，200ml，NT$390。

添加防蚊蟲與涼感配方，並含有抑制汗臭的抗菌成分，帶有淡淡涼感薄荷香。適用於衣物、褲子等物品上，不論是夏季戶外登山、野餐或散步，不怕蚊蟲叮咬又可達到制汗功能。

▲夏日必備「涼感抗汗小物」 。（圖／公關提供）

彩虹布裙布口罩（粉紅限定），NT$199。

運用涼感防風透氣布料製成，內裡夾層替換濾材，精梳棉布觸感柔滑，增加配戴舒適感，搭配立體版型可服貼臉部。

▲夏日必備「涼感抗汗小物」 。（圖／公關提供）
FUNY迷你涼風扇(珊瑚紅)，NT$350。

簡約外型搭配軟萌粉紅色的高顏質迷你手持USB風扇，有三檔風速可切換，風量大，搭配持久技術，最長可使用8.6小時。

▲夏日必備「涼感抗汗小物」。（圖／記者張毓容攝）

Biore 排汗爽身淨味劑噴霧（泡泡先生聯名款），110ml，NT$250。

運用日本皮膚科學研發「耐汗水持久抗菌技術」，耐汗水長效持久，即使大量流汗依然有效抑制汗味、異味，搭配「日本微米精準噴霧技術」，微細、高附著度噴霧分子能有效附著於肌膚，不易散失揮發。
 

▲夏日必備「涼感抗汗小物」 。（圖／公關提供）

舒潔淨汗爽身濕巾，15抽。

擁有多款人氣濕巾商品的舒潔，針對夏日抗汗需求，全新打造高機能性「舒潔淨汗爽身濕巾」，通過ISO國際認證能有效去除90%汗味，使用後清爽舒暢，超大尺寸的貼心設計與高溫抗汗專門訴求，輕鬆秒解夏日爆汗下髮妝大走樣、渾身黏膩不適與異味難聞的困擾。

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關鍵字：

夏季, 夏日, 涼感, 抗汗, 制汗, 降溫, 清爽, 小物, 爽身劑, 爆汗, 汗臭, 異味
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