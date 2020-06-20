許瑋甯愛牌SNIDEL設限時打卡點　陳艾琳搶拍日雜風格美照

▲SNIDEL、gelato pique微風南山開幕 夏日美洋、熊熊睡衣超好逛！（圖／記者王則絲攝）



記者王則絲／台北報導 圖／記者王則絲攝、品牌提供

日本時裝品牌SNIDEL與居家服品牌gelato pique於今（20日）正式進駐台北微風南山，邀請女星陳艾琳到場，並在本次專門設置的「時髦女子的質感生活closet」打卡點拍攝美照。兩品牌以共同打造的網美打卡點和眾多開幕優惠活動，希望吸引更多女孩駐足。

▲陳艾琳換上多套服裝。

SNIDEL與gelato pique於日雜上的出鏡率超高，分別以甜美時髦、舒適質感的風格，深受國內外女星如許瑋甯、陳庭妮、新木優子、紗榮子⋯⋯的熱愛。

為配合本次新櫃進駐微風南山，特別在三樓電梯前空間打造日系質感風格的房間造景，擺上了清爽色系的床、衣櫥、懶骨頭、花藝和家居生活道具，邀請大家一同來拍攝日雜風格的時尚美照。

▲陳艾琳在現場拍照。

SNIDEL店內擺滿了琳瑯滿目的夏日洋裝，以及時髦配件、包款、小飾品，像是這件蕾絲拼接奢華感洋裝，善用了今夏最流行的透視、花邊元素，最推薦給甜美系的女孩們。

▲SNIDEL蕾絲質感洋裝NT＄8,500，眾多美洋之外，鞋、包、飾品也超好逛。



而以舒適質感家居服為特色的gelato pique，於微風南山則是限定主打超可愛的「BROWN BEAR」熊熊系列睡衣與家居單品，不僅擁有熊熊的魅力，極致滑順柔軟的膚觸，最令人無法招架。

▲gelato pique 「BROWN BEAR」系列短洋裝NT＄1,750，抓著被被的小熊吊飾NT＄680。



SNIDEL與gelato pique微風南山開幕活動期間（20～28日）還與陳艾琳花店品牌「浪花」合作，於SNIDEL消費滿額就有機會獲得SNEDEL LOGO T恤和「浪花－永生花珠寶盒」；另外浪花則是為gelato pique的滿額活動設計了「永生花束」，喜歡夢幻花藝的女孩們不能錯過。

▲SNIDEL與gelato pique活動期間滿額贈禮。



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