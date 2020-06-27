放手上療癒指數倍增！《鬼滅之刃》麵包捏捏樂　14個人氣角色一起包軌

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日本發明的各類小物，總是能療癒台灣人心靈，由Megahouse發行的「麵包造型捏捏樂」系列更是療癒人心之最，這次竟結合超人氣動漫《鬼滅之刃》推出全新商品，共計14款捏捏樂都會在8月推出，鬼滅鐵粉知道怎麼做了吧？

▲Megahouse發行鬼滅之刃麵包造型捏捏樂。（圖／翻攝自Twitter@mega_girlshobby）

《鬼滅之刃》麵包造型捏捏樂，共推出14款，當中包括「竈門炭治郎」、「竈門禰豆子」、「我妻善逸」、「嘴平伊之助」、「冨岡義勇」、「胡蝶忍」等14個知名角色，每款尺寸約為7.5公分，皆擁有麵包般的柔軟與香氣，無論是吊掛在鉛筆盒、鑰匙或是包包上都適合，如果心情不好還能放在手上把玩，想要心靈被療癒一番，全部包軌就對了！





▲第二彈推出竈門炭治郎、嘴平伊之助、冨岡義勇、煉獄杏壽郎、甘露寺蜜璃、伊黑小芭內以及不死川實彌。（圖／翻攝自Animate）







▲第三彈除了禰豆子、我妻善逸外，還有胡蝶忍、時透無一郎、宇髄天元、悲鳴嶼行冥和不死川玄彌。（圖／翻攝自Animate）

《鬼滅之刃》麵包造型捏捏樂第二彈、第三彈，預計會在8月發行，每款皆為日圓935元（約台幣260元）。若是想一次收藏，官方另有推出盒裝，每盒共計8款，定價為日圓7,480元（約台幣2,100元），裡面會額外附上炭治郎或是禰豆子的表情捏捏樂，非常具有收藏價值，喜歡《鬼滅之刃》的粉絲別錯過了。

▲購買盒裝會多出一個不同表情的炭治郎或禰豆子。（圖／翻攝自Amiami）

此外，替宮崎駿製作許多動畫電影的吉卜力工作室，近日則以《神隱少女》、《魔女宅急便》、《龍貓》等宮崎駿知名作品為靈感，結合旗下服飾品牌GBL推出主題T-Shirt、棒球外套及托特包，獲得不少關注。

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由GBL推出的吉卜力服飾系列於設計上，皆以動畫中的元素製作，像是黑貓、小煤炭等，目前除了幾款T-Shirt已經完售外，其餘單品都可以在日本橡子共和國官網購買喔！

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