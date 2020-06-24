噶瑪蘭、臺虎精釀推台式特調　炎炎夏日把家變酒吧

▲噶瑪蘭、臺虎精釀推台式特調，不想在炎夏出門，在家就能放鬆微醺。（圖／噶瑪蘭、臺虎精釀提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

最近夏日氣溫屢創新高，上班回家又熱又累，不想離開家中冷氣房又想放鬆，不妨把家變酒吧。近期台灣威士忌品牌噶瑪蘭，以及精釀啤酒品牌臺虎，不約而同推出「調酒系商品」，結合台灣亞熱帶風味的水果，以及威士忌、琴酒與啤酒為基底，讓你輕鬆在家享受微醺夏夜。

金車噶瑪蘭近期以隨身調酒吧概念，推出2款新產品，「噶瑪蘭威士忌蘇打調酒 KAVALAN Highball」以旗下經典單一麥芽威士忌產品為基底，加入蘇打水釋放出威士忌的麥芽、木質、果香等多樣風味，口味清爽冷冽。

另一款「噶瑪蘭琴通寧調酒KAVALAN Gin & Tonic」，則噶瑪蘭琴酒為基底，加入苦味通寧，讓引用者品嚐到帶有草本與檸檬清香的風味，酒精濃度是正好微醺的4%至5%，於各大超商與通路販售，單罐售價55元至60元。

臺虎精釀則推出「調啤系」的新品「啤拿可樂達BEERÑA COLADA」，以經典熱帶調酒PIÑA COLADA為概念，主打高酒精濃度，搭配酸甜多汁的鳳梨搭與清爽椰香，一入口會有鳳梨微酸的清新味，帶有點椰子香氣，有濃郁的熱帶小島風情，因新冠肺炎疫情無法出國度假，可用此款飲品在家想像解解度假癮，即起在統一超商上市，單罐售價99元。

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