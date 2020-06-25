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用手機讓你「愈來愈孤單」　4方法放下孤獨感

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▲一個人,寂寞,孤單,孤獨,憂鬱。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲若長期覺得自己只有一個人、有孤獨感，先試試看幾種做法。（圖／翻攝unsplash、pixabay，以下同）

編輯／借借

生活苦悶，下班後發現很想找人陪、說說話，卻發現完全沒有一個候選人嗎？總覺得世界只有妳自己，跟其他人都很遙遠，其實也沒有真正需要煩惱的事，卻長期心情低潮沮喪、睡不好？這種蔓延全球的「孤單病」，已經被證實影響健康，而且研究顯示，年輕人的狀況不會比老年人更好，對此，心理學專家表示，有4件作法可以改善。

▲孤獨,孤單,傷心,示意圖。（圖／翻攝unsplash）

▲孤獨會成為一種病，需要認真正視。

放下妳的手機
如果獨自一人在街頭等紅綠燈、或是在咖啡廳喝咖啡，妳第一件事就是拿出手機打發時間嗎？有些分析結果表示，手上的手機就是讓妳孤獨的元凶，因為隔絕跟外界一切的聯繫，放下手機看看路人，感受一下環境，若與旁邊的人眼神交會，試著微笑或點頭，這些舉動都能下意識的讓妳知道，這世界不是只有你一個人。

▲▼ 女性示意圖 。（圖／PEXELS）

▲放下手機，體驗與觀察這個世界，即便是對小孩微笑，也讓內心充實不少。（圖／pexels）

別再比較
打開臉書或社群網站，接收的全是別人幸福、快樂、享受的一面，心裡升起「比較心」，當然就會覺得自己很可憐，「人家去度假我在上班」、「大家都有攤就我沒有」、「莎莉買了一個我很想要的包」，只會看到別人有、自己沒有的地方，心情當然愈來愈沮喪。

▲孤獨,孤單,傷心,示意圖。（圖／翻攝unsplash）

▲別再跟他人比較，一直凸顯自己有什麼不好。

找到妳的舒適之處
若自己清楚不能給自己快樂，給一個從外尋求快樂的機會，去上瑜伽、或學語文等，加入一些禪修班也很不錯，心理學家表示，有時交談就是一種療癒，即使不奢求在其他領域中交到知心好友，至少也有其他類型的人可以接觸，而若再能從運動或課程中找到自己的興趣，那就好上加好了。

▲一個人,寂寞,孤單,孤獨,憂鬱。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲走出自己家門去外界體驗，參與不同領與的活動，對自己有好處。

允許自己脆弱
數位時代的人們，好似自己每分每秒透過手機與網路跟身邊的人交流，事實上在面對過短訊息與圖像式的溝通方法下，「許多人都失去耐心」，想想看，真正跟妳深交的朋友，只靠社群網站的交流是覺得不夠的，承認自己就是想要人陪，積極的約朋友出來面對面吧。

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學, 孤單, 孤獨, 獨自
fashion.net

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