在IG引爆話題的「巨大鎖鏈」樂福鞋　JW Anderson悄悄開放預購

記者王則絲／台北報導 圖／翻攝自IG@jw_anderson、品牌提供

設計師品牌JW Anderson 近期默默於官網開放預購一款「鎖鏈」樂福鞋，立刻在IG上引起關注，這雙名為「CHAIN LOAFER」的鞋款出自鬼才設計師Jonathan Anderson之手，在經典樂福鞋上方安裝了巨大的兩節鎖鏈金屬，大方又搶眼的造型，令JWA迷們心動到不行。

▲CHAIN LOAFER官網售價，女版620美金、男版701美金。

「CHAIN LOAFER」來自品牌2020秋冬系列，設計延伸自先前曾推出過的樂福拖鞋，這次Jonathan Anderson將本季重點元素「鎖鏈」加裝在樂福鞋的鞋面正上方，巨大的金屬鎖鍊扣飾極度奪目，看似不規則卻相當細膩的切割面，非常有個性感，中性的設計男生、女生都能駕馭，穿上瞬間氣勢爆棚。

▲多色款式更讓人心動！

除了官網已可看到的黑色款式，JWA也曾在官方IG上釋出多色麂皮材質款式，以及霧面感純色系系列，想必等待正式上架後，又將令人陷入選擇困難當中。同時，「鎖鏈」元素也被運用在手袋上，和腰帶、項鍊、手鐲等配件上， 率性、大器的風格同樣讓人好想收藏！

Jonathan Anderson不僅擁有自己的同名品牌，還同時身兼LOEWE的創意總監，創意無窮的他總是能設計出令人眼睛為之一亮的產物，在天馬行空之餘，卻不會過於奔放到曲高和寡的境界。像是LOEWE今年Paula’s Ibiza系列推出的海洋生物造型包款，以及即將上市的大麻口味的香氛蠟燭，都在時尚圈中掀起熱烈的討論。

▲LOEWE預計將於9月推出香氛系列。

▲LOEWE今夏的Paula’s Ibiza系列。

►蕾哈娜拎微型「袖珍包」是輛計程車 CELINE鯰魚包也將有更小尺寸了

►GUCCI用再生尼龍打造全新可持續系列 「反光感老花」單品很潮！