女孩們喝起來！日網站激推6款超強「消水腫飲料」

▲6種飲料多喝，趕走下半身肥胖。（圖／翻攝自IG/aoi186）

編輯 / Lily

瘦身是夏季第一要務，除了少吃多動，喝入的東西也很重要，除了多喝水之外，日本女性網站更推薦6款消水腫飲料，多喝增加新陳代謝，離理想身材又更進一步。

1.黑豆水

黑豆有解毒、利尿功能，幫助平衡體內水分，黑豆水很好取得，若有時間你也可以將黑豆炒香後，加入熱水放入保溫杯，代替一般飲料。

▲玉米鬚營養價值高。（圖／Unsplash，以下同）

2. 玉米鬚茶

韓妞最愛的玉米鬚茶，有著優秀的去濕、利尿功效，玉米鬚也有抗發炎和安定血糖功能，針對重口味飲食造成的水腫尤其有效，韓妞早就把它當成日常美容的一種。

3. 魚腥草茶

魚腥草在夏季很活躍，有百草之王的它，具有抗菌、清熱解毒的功能，不僅能拿來飲用，更是許多保養品中的明星成分。但因為魚腥草偏寒，適當飲用不宜過量，搭配綠豆、赤小豆一起燉煮，效果也很好。

▲薑片能帶動體內新陳代謝。

4.生薑紅茶

生薑可以用來暖身，夏季適量食用對身體也不錯，喝多了加糖的手搖飲，倒不如自己泡一杯溫紅茶，加上一點薑片，幫助帶動體內循環，同時更能消除水腫。

5. 蜂蜜雙瓜汁

除了水外，選對適合的蔬果打成果汁對身體也好處多多，不僅能補充維生素，更能幫助排毒，夏季很推薦清熱消暑且幫助排水的蜂蜜雙瓜汁，只需要將西瓜去皮，和小黃瓜切塊打汁，再加入一些蜂蜜就很美味順口。

▲薏米紅豆飲是鄭秀文的最愛。（圖／翻攝自鄭秀文FB）

6. 生熟薏米加紅豆

所謂的薏米就是我們熟知的薏仁，因為性寒可幫助利水，建議先炒一炒幫助中和寒性。薏米加紅豆是許多女星平時在喝的消腫茶，提醒大家用赤小豆代替紅豆，去濕效果更好。



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