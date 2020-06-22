天天洗依舊癢？改善頭皮搔癢4大關鍵　小心安全帽、枕頭拖後腿

▲頭皮健康狀態良好，才能擁有美麗秀髮。（圖／翻攝IG@moeka_nozaki）

記者張毓容／台北報導

台灣氣候潮濕悶熱，許多人除了有頭皮出油、髮絲油膩的狀況外，甚至還有頭皮容易搔癢的困擾，尤其每到夏天更是嚴重，就算天天洗頭依舊沒有改善，讓人痛苦不已。問題可能出在你用的洗髮精、洗頭時的水溫或是枕頭套，快來把能改善頭皮癢的4大關鍵學起來，讓頭皮重回健康自然。

1.避開刺激性成分



市面上的洗髮精中成分繁多，其中可能包含有刺激性成分，容易使頭皮發癢，像是SLS、SLES、ALS等石化性界面活性劑，清潔力強，容易造成過度清潔，進而使得頭皮油脂分泌失衡，更加劇頭皮發癢，形成惡性循環；還有Paraben類防腐劑和DEHP、BBP等人工香精，都可能讓脆弱頭皮產生刺激感和不適。所以挑選洗髮精時，盡量選擇成分溫和且無上述刺激性成分的產品。

▲洗頭時可多花幾分鐘按摩頭皮，幫助清潔和促進血液循環。（圖／翻攝@kerastase_official）



2.注意水溫並按摩頭皮



洗頭時別只是「洗髮」，頭皮更重要！可多花幾分鐘，以指腹輕柔按摩頭皮，幫助洗髮精的清潔成分充分清潔到整個頭皮，並促進頭皮的血液循環，且使用水溫也要注意，過燙的水溫會傷害、刺激頭皮毛囊，建議使用與體溫相近的溫冷水，對頭皮更好。

3.避免使用洗潤合一的洗髮精



有些潤髮、護髮產品，甚至髮蠟、定型液等造型產品，會添加矽靈、薄荷醇、刺激性芳香植物萃取物等容易堵塞頭皮、造成頭皮紅腫、脫屑或搔癢的化學成分，這些成分都會增加頭皮的負擔，影響頭皮健康狀況。若有頭皮搔癢狀況的人，最好停止使用含有這類成分的產品，同時也要避免使用洗潤雙效合一的洗髮精，以免造成頭皮更多負擔。

▲枕頭的清潔衛生也會影響頭皮健康。（圖／翻攝IG@jennierubyjane）



4.注意生活用品的清潔衛生



像是安全帽、枕頭套或是擦拭頭髮的毛巾等會貼身接觸頭皮的用品，若沒有定時清潔，會堆積灰塵、皮屑與油脂等髒污，若繼續使用，容易堵塞頭皮、滋生皮屑芽孢菌、造成頭皮搔癢，甚至會影響臉部肌膚。

因此，要注意維持貼身用品的清潔衛生，像是每週更換乾淨的枕頭套；可在安全帽內裡加裝一層襯布定時更換清洗，或是戴安全帽前，先戴上不織布髮帽，隔絕與安全帽內裡的直接接觸；擦拭頭髮的毛巾要定期清洗、替換等，都能避免頭皮健康受到影響。

▲綠藤生機 頭皮淨化洗髮精，250ml，NT$450。（圖／品牌提供，以下同）

▲LUX 角蛋白胺基酸洗髮精，450g，NT$359。

▲RF荷那法蕊 蒔蘿均衡髮浴，200ml，NT$800。

▲ Hair Rituel by Sisley 賦活重生豐盈洗髮精，60ml，NT$2,300。

►2招揮別夏日油頭、黏膩扁塌！重回清爽秀髮更防老化



►一到夏季頭皮就爆油發癢？3大換季養護秘訣 搞定秀髮失衡危機



►孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術 網讚：美貌超吸睛