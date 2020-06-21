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星・變美／李佳穎炸雞照吃2個月還能狠甩6kg！一日三餐菜單全曝光

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▲李佳穎2個月狠甩6kg　瘦身菜單曝光。（圖／翻攝李佳穎IG）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝李佳穎IG

許久未拍攝台劇的甜美女星李佳穎，近日現身淡斑保養代言，整個人狀態好到發光，不僅肌膚細緻、白嫩透光，身形也更顯纖細緊實的她也透露，為了出席記者會，3個月內減掉7.5kg，而且炸雞、餅乾照吃！《ETfashion》特別獨家訪問到她這次的減肥菜單，快來看看她一天三餐到底怎麼吃的、裡面又藏著什麼玄機。

 將近4年未拍攝台劇的李佳穎，這次出席保養品代言活動，不僅大方分享新戀情，更自曝先前因為疫情難得宅在家，竟不知不覺發胖到人生巔峰，體重飆破50kg，連好姐妹鬼鬼吳映潔都誤以為她懷孕，後來才發現是「幸福肥」。

為了以最佳狀態出席活動，她開啟瘦身計畫，嘗試與以往不同的運動、飲食方式，前兩個月就瘦下6kg，剩下一個月維持體重時又再瘦了1.5kg，回到平時拍戲時的窈窕體態。但她透露這次有3個多月的時間準備，沒有像以前一樣用「虐待自己」的方式吃水煮餐，「因為之前健身的時候，認真吃了快要一年半的水煮餐，有點厭世，不想再吃得這麼痛苦。」

▲李佳穎2個月狠甩6kg　瘦身菜單曝光。（圖／翻攝李佳穎IG）


#早餐

她說自己很喜歡吃酵素和保健食品的人，因為覺得體內保養很重要，尤其如果作息、飲食不正常的人更需要靠保健食品幫助體內的循環代謝，所以早上她本來就會吃些酵素和保健食品，但以前是吃酵素錠，現在改喝酵素飲。

她通常會把酵素飲加在氣泡水裡，早上起床就喝一杯，再搭配想吃的水果，就是她的早餐，而且她說水果不用管糖分高不高，想吃就吃。她覺得最棒的一點是精神變得很好，「像我如果早上吃有澱粉的食物，就會容易想睡覺、有睏意，但改喝綜合蔬果酵素飲以後，精神變得滿好的。」

#午餐

她大概到下午2、3點肚子餓了才會吃午餐，午餐就會對自己好一點，正常吃，除了澱粉，想吃什麼都吃，甚至連麥當勞、胖老爹炸雞，她都有吃，「因為吃炸雞會讓我感覺很滿足，所以常常都在吃這些東西。」她也提到這次減肥順便嘗試了以前沒試過的戒澱粉，她發現對她來說雖然體脂肪沒有降多少，但在改善水腫狀態上有很好的效果。

▲李佳穎2個月狠甩6kg　瘦身菜單曝光。（圖／翻攝李佳穎IG）

#晚餐

晚餐的部分，一樣避開澱粉，並加入大量泡菜和納豆，「因為發酵食物對身體滿好的，我不想因為飲食份量變少導致排便不順，所以我會刻意加強」，早上喝酵素飲，晚上就多吃納豆和泡菜這類發酵食物。如果是喝湯湯水水，她就會把泡菜加進去，像是吃泡菜鍋那樣；納豆則是用海苔、小黃瓜包起起來吃。

她透露這次的飲食調整比較彈性，沒特別限制晚餐一定要在幾點前吃完，甚至有時候肚子餓也還是會偷吃點宵夜，像是魷魚絲、餅乾或是冰淇淋之類的她都會吃，但就是注意不要過量就好，像她一包餅乾會分成三天吃。

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關鍵字：

星變美, 李佳穎, 女星, 減肥, 瘦身, 秘訣, 方法, 菜單
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