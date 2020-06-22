金裕貞、池昌旭「情侶裝」好登對！國民妹妹下衣失蹤耍性感

記者王則絲／台北報導 圖／翻攝自IG@you_r_love

最新韓劇《便利店新星》開播首集便祭出「強吻」橋段，為收視下猛藥，立刻引起熱烈討論，主演韓女星金裕貞與男星池昌旭日前（19日）一同出席新劇記者會，兩人以黑西裝造型「情侶裝」甜蜜亮相，金裕貞更大方展露白皙雙腿，頗有小女人氣質，令不少粉絲都心懷「吾家有女初長成」之感。

▲池昌旭、金裕貞穿著「情侶裝」出席記者會。（圖／愛奇藝台灣站提供）



4歲時就以童星出道，有著「國民妹妹」之稱的金裕貞，出演過《擁抱太陽的月亮》、《雲畫的月光》、《先熱情地打掃吧》等多部大熱韓劇，與眾多鮮肉男神合作過，演技備受肯定，這次與池昌旭的搭擋演出也令觀眾相當期待。

▲《便利店新星》第一集便下接吻猛藥。（圖／愛奇藝台灣站提供）



在新劇《便利店新星》記者會上，金裕貞與池昌旭兩人默契穿上深色西裝造型，池昌旭穿著南韓男裝設計師品牌WOOYOUNGMI秋冬的套裝，搭配帆布鞋營造休閒感；金裕貞則是穿上來自PRADA的長版西裝外套，並以「下衣失蹤」的搭配方式，大方展露一雙白皙的美腿，散發微性感氣息。如今邁入20歲的她，在螢光幕前逐漸從小女孩成長為女人，而且還越長越美，不禁讓粉絲們備感欣慰，彷彿有種「吾家有女初長成」的感覺。

在 Instagram 查看這則貼文 Κⅰⅿ Υσσ Jυηg 김유정 （@yoojungfairy_you）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 18 日 下午 11:44 張貼

金裕貞清純可愛又活潑的形象非常討喜，也獲得眾品牌的喜愛，不僅代言南韓美妝保養品牌蘭芝，還是運動品牌FILA的寵兒，近期也為時裝品牌H&M拍攝了一系列夏日洋裝形象，美照連環發，網友們紛紛讚嘆：「金裕貞越來越漂亮！」、「我覺得金裕貞穿起來比官網麻豆還好看！」

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