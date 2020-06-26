fb ig video ETtoday search mobile

沒信心？不夠喜歡妳？男生在感情上不主動的5個真相

>

▲男生在感情上不主動的5個真相 。（圖／翻攝IG@tvndrama.official）

編輯／Molly　圖／翻攝IG@tvndrama.official

在許多人的印象裡，一段感情的開始階段，男生都是比較主動的一方，但也並非所有男生都很主動，有些男生妳不找他，他也就停在那邊，但彼此相處起來他又好像不是不喜歡妳、想拒絕妳，到底男生面對感情時不主動的原因是什麼？以下5個真相快來了解一下。

▲男生在感情上不主動的5個真相 。（圖／翻攝IG@tvndrama.official）

1.比較內向靦腆

有可能其實他已經在有主動了，只是你沒看出來。不只女生會害羞，當然也會有比較內向、靦腆的男生，這類型的男生在付出行動前會想很多，他們常會以比較不明顯的方式付出，妳只看到他主動的一小步，其實對他們來說已經是很大一步了。

▲男生在感情上不主動的5個真相 。（圖／翻攝IG@tvndrama.official）

2.女生很主動

男生有時候是很懶的，如果一開始妳就是比較主動的那一方，會主動找話題聯繫、主動約見面，他們就會習慣這樣的模式。對他們來說，只要順著妳的話題聊下去，順著妳的邀約出去，不用自己動腦找梗聊天、花時間搜尋最近熱門的餐廳好輕鬆，尤其當他們發現妳對他們很有好感、很積極時，他們就會更放鬆地坐等妳主動付出。

▲男生在感情上不主動的5個真相 。（圖／翻攝IG@tvndrama.official）

3.沒信心、覺得沒機會

有些男生不是不想主動，是因為缺乏信心，擔心妳不喜歡他，覺得貿然出擊會被拒絕，或是認為自己條件搭不上妳，覺得自卑、沒有機會，因而一直卻步，不敢明顯表態。若是妳對對方也有好感，不妨可以在聊天或相處時多給對方一些暗示，讓他感受到妳的好感和鼓勵，默默幫他增添信心。

▲男生在感情上不主動的5個真相 。（圖／翻攝IG@tvndrama.official）

4.沒收到正面回應

也有一些男生一開始其實很主動，很積極問候、付出，但主動一段時間後一直沒收到一點正面的回應，在他看來妳好像都無動於衷，久了不僅會心灰意冷，也會覺得自己沒希望，為避免之後被拒絕，他們就會先主動打退堂鼓，放棄靠近妳。

▲男生在感情上不主動的5個真相 。（圖／翻攝IG@tvndrama.official）

5.他不夠喜歡妳

還有一個最真實的原因，就是他並沒有多喜歡妳。其實大部分男生很簡單，如果他們真的喜歡一個人，他們會主動找對方，想跟妳聊天、想多接近妳，找各種理由製造相處機會。若是他一直很被動，對妳也不積極，很大可能他只把妳當作喜歡對象出現前打發時間的備胎。

►明明不醜卻沒人追？異性緣差的女生都有4大特點　過於獨立也NG

►「把他捧成英雄，他寵妳成小公主」男生最喜歡的4個理想戀愛模式

►「如果我說沒生氣，就是沒生氣，不要再問了」　男人希望女人理解的8句話

關鍵字：

兩性, 愛情, 感情, 戀愛, 曖昧, 男生, 不主動, 原因, 真相
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

2020下半年愛情運勢5個星座要注意　雙魚為渣男放棄自己、天蠍衝動易出事

2020下半年愛情運勢5個星座要注意　雙魚為渣男放棄自己、天蠍衝動易出事

超美星巴克「奶油玫瑰」旅行箱　超迷你尺寸被瘋搶一波

超美星巴克「奶油玫瑰」旅行箱　超迷你尺寸被瘋搶一波

IKEA桃園店7月收攤「獨家下殺2折起」 300款商品任你挑

IKEA桃園店7月收攤「獨家下殺2折起」 300款商品任你挑

「不對的人再怎麼觀察仍舊不對」楊丞琳10大金句展現成熟女人愛情觀 資生堂「小金管」絕世低價739元！乳液、防曬、妝前全搞定　熱賣30萬支必囤 劉亦菲「破洞褲」撞衫歐陽娜娜！升格災難時尚…網：超難懂 周杰倫8萬元AIR DIOR光速上腳搶亞洲第一　蕭敬騰晚5小時撞鞋T恤藏秘密 一半的人都做過！5個常犯的「敷面膜錯誤」，有敷等於沒敷 6種「燃脂水果」吃著吃著就瘦了！葡萄柚助瘦腿還能消水腫 超優質！3大「愛情長跑星座男」 金牛適合當老伴、冠軍沒想到

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面