沒信心？不夠喜歡妳？男生在感情上不主動的5個真相

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在許多人的印象裡，一段感情的開始階段，男生都是比較主動的一方，但也並非所有男生都很主動，有些男生妳不找他，他也就停在那邊，但彼此相處起來他又好像不是不喜歡妳、想拒絕妳，到底男生面對感情時不主動的原因是什麼？以下5個真相快來了解一下。

1.比較內向靦腆



有可能其實他已經在有主動了，只是你沒看出來。不只女生會害羞，當然也會有比較內向、靦腆的男生，這類型的男生在付出行動前會想很多，他們常會以比較不明顯的方式付出，妳只看到他主動的一小步，其實對他們來說已經是很大一步了。

2.女生很主動



男生有時候是很懶的，如果一開始妳就是比較主動的那一方，會主動找話題聯繫、主動約見面，他們就會習慣這樣的模式。對他們來說，只要順著妳的話題聊下去，順著妳的邀約出去，不用自己動腦找梗聊天、花時間搜尋最近熱門的餐廳好輕鬆，尤其當他們發現妳對他們很有好感、很積極時，他們就會更放鬆地坐等妳主動付出。

3.沒信心、覺得沒機會



有些男生不是不想主動，是因為缺乏信心，擔心妳不喜歡他，覺得貿然出擊會被拒絕，或是認為自己條件搭不上妳，覺得自卑、沒有機會，因而一直卻步，不敢明顯表態。若是妳對對方也有好感，不妨可以在聊天或相處時多給對方一些暗示，讓他感受到妳的好感和鼓勵，默默幫他增添信心。

4.沒收到正面回應



也有一些男生一開始其實很主動，很積極問候、付出，但主動一段時間後一直沒收到一點正面的回應，在他看來妳好像都無動於衷，久了不僅會心灰意冷，也會覺得自己沒希望，為避免之後被拒絕，他們就會先主動打退堂鼓，放棄靠近妳。

5.他不夠喜歡妳



還有一個最真實的原因，就是他並沒有多喜歡妳。其實大部分男生很簡單，如果他們真的喜歡一個人，他們會主動找對方，想跟妳聊天、想多接近妳，找各種理由製造相處機會。若是他一直很被動，對妳也不積極，很大可能他只把妳當作喜歡對象出現前打發時間的備胎。

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