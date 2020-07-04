夏天來了／42歲身材比少女還緊實！OPI副董陳美彤教妳3招　「倒立」能消水腫

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝FB@Kimberly的熱血人生

夏天來了！談一場戀愛、來一趟輕旅行、把自己打理完美，甚至挑戰一下沒做過的活動，都是最好時機。《ET FASHION》送上「夏天來了」專題，教你如何在豔陽天穿戴有型、美出新境界，還有名人傳授聰明打包術、養出零贅肉體態，千萬要看。

「每到夏天我要去海邊～」你是否也是喜歡水上活動的女生？或是想要追求健美曲線的女孩？不管如何，愛漂亮的人一定要認識她——台灣OPI總代理美傑仕集團副董事長 陳美彤（Kimberly）。

不說真的看不出來，有著漂亮小麥肌、身材緊實又凹凸有致的Kimberly，今年竟已42歲，還是2個孩子的媽了，而體態比許多年輕女生還好的她，還有另一個身份：台灣快艇衝浪國家代表隊國手，熱愛運動、也投身支持許多專業運動比賽，更因此被稱為「美妝界的運動家」。這次《ETfashion》特別請到她來跟大家分享，在繁忙的工作和生活中要如何維持良好體態，飲食上、運動上又有什麼小撇步。

少吃精緻食品、晚餐提早吃



被問到身為太太、媽媽，還有自己的事業要忙碌，平常是如何維持體態，飲食上是否有什麼小撇步？陳美彤笑說因為自己本來就有運動習慣，每個禮拜會固定抽時間去做滑水、健身和有氧運動，現在又有健身執照，加上教課時間，運動量很大，所以平時飲食上不會節食，也沒有什麼特別忌口的，想吃就吃。

但畢竟不是每個人都能這麼勤的運動，針對一般上班族想要維持好身材，她表示：「其實現代人都吃太多多餘的、精緻類的食品，或是零食點心。」除了盡量少吃精緻食品、改吃較健康的原形食物，還可將晚餐時間提早一點，比如7點半以前吃完晚餐，最晚8點以後就不要再吃東西，也不要吃宵夜，盡量減少自己攝取垃圾食物的機會。

練倒立瘦身養生還能美容抗老



除此之外，她也建議一定要改掉一個很多人都有壞習慣——久坐不動，她說這也是現代人容易發胖的重要原因，不管是去健身房或出去跑步，甚至是不出門待在家，也可以在家做瑜伽伸展或是爬公寓的樓梯，也都是運動，總之動起來就對了。

她更建議大家練習倒立，不僅能促進循懷代謝，有助於瘦身，對於消水腫也很有效，還能幫助改善臉部肌肉下垂、延緩衰老、緩解腰痠背痛、改善駝背、刺激消化腸道等等好處非常多，且倒立不受場地限制，隨時隨地都可做。曾有運動學家說：「倒立5分鐘，勝過睡眠兩小時！」尤其是久坐身體循環不好、容易水腫、消化不良或有排便不順等狀況的人，更應該來學習倒立保健身體。

滑水可以邊玩水邊瘦身



針對夏天想玩水，也想瘦身的人，Kimberly很推薦可以嘗試滑水，她表示滑水是會用到全身肌肉的運動，滑水20分鐘消耗的熱量相當於在健身房運動1個小時，可以邊玩水邊減肥，而且可以訓練親水性、平衡感，連新手都很適合。

►夏天來了／IG火辣雙胞胎韓令、韓沁教妳挑泳裝 私藏6個小眾牌大公開

►星・變美／李佳穎炸雞照吃2個月還能狠甩6kg！一日三餐菜單全曝光



►楊冪、Angelababy都照著做！改善「小肥肚」的5個日常動作



►宋智孝坦承：年紀到了吃什麼都胖 爆瘦7公斤全靠這「兩招」