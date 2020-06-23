手殘也學得會！Jessica教「韓妞丸子頭」　3種變化超簡單

▲一頭仙氣長髮的Jessica教大家韓妞丸子頭綁髮。（圖／翻攝自IG/jessica.syj）

記者曾怡嘉 / 台北報導

夏季想要速成清爽髮型，非丸子頭莫屬了！簡單又好學，又能瞬間將一頭長髮收起來，瞬間降溫。日前前少時成員Jessica就在她的官方Youtube頻道教大家3種丸子頭綁法，不僅能快速出門，綁起來超減齡可愛。

▲丸子頭有秘訣，讓Jessica教你一一破解。（圖／翻攝自Jessica land Youtube頻道，以下同）

1.基本款丸子頭

▲綁高馬尾時可以頭向下，這樣會更順手。

第一種丸子頭最簡單好學，基本上只要會綁好馬尾，丸子頭就能力馬完成。首先先綁一個高馬尾，記得不需要綁得太整齊，將馬尾往同一個方向扭轉，簡單的盤成一個髮髻，最後在髮際旁抓出一些胎毛，可將整體印象看起來更年輕。

2.三股辮丸子頭

▲稍微拉鬆一點看起來更自然。

第二款丸子頭是辮子的變化版，只要將第一款的髮尾髮束，編成三股辮，接著順時針方向扭轉成髮髻，記得三股辮要綁得緊一點，最後拉鬆的時候才部會顯得雜亂，反而更具層次感。三股辮丸子頭尤其適合髮量少的女生，幫助營造秀髮蓬鬆濃密的感覺。

3.可愛丸子頭

丸子頭雖然簡單，但是運用一些小技巧，就能讓視覺減齡，整體印象變得更可愛，這款丸子頭和前面比起，步驟稍微多一點，首先利用直髮夾和捲髮器，做出秀髮的捲度打底，目的是希望製造更蓬鬆髮量，頂部鬆度等層次細節會更豐富。

▲頭頂蓬度和胎毛捲度是重點。

首先利用直髮夾把頭頂的頭髮夾出蓬度，接著將全部頭髮以電捲棒打底，捲度不限內捲或外捲。頭髮打底做好後，綁一個高馬尾，將馬為分為兩束交叉成為兩股辮，接著同樣扭成髮髻。完成後可以檢視一下頭頂鬆度，髮際兩側的胎毛也可以稍微夾捲，不僅可愛，還能瞬間青春減齡喔！

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