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揭開「最美小龍女」李若彤不老秘訣　日常保養飲食大公開　

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▲▼揭開「最美小龍女」李若彤不老秘訣 。（圖／翻攝自小紅書）

▲李若彤駐齡有術，完全看不出實際年齡。（圖／翻攝自李若彤小紅書，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

再美的女星都會老，但有「最美小龍女」之稱的李若彤卻能越活越年輕，年齡已上看50的她因熱愛健身、飲食健康，外貌好比30多歲，究竟她如何維持在最佳狀態，在此為你一一解析。

▲▼揭開「最美小龍女」李若彤不老秘訣 。（圖／翻攝自小紅書）

1.長年健身

有關注李若彤小紅書就知道，她完全是個健身狂人，自己練出好線條後，更不吝惜教導大家怎麼練出漂亮曲線。像是夏日一定會露出的背部和手臂，細節像是馬甲線，甚至是對女生很體態很重要的屁股線條，她很有一套。女生只要擁有運動習慣，維持勻稱線條，自然不怕老到那裏去。

2.爭取10小時睡眠

研究顯示，最佳睡眠時間是8小時，但就現代人生活模式來說，連睡滿6小時都有難度。但李若彤堅持10小時睡眠，因為睡眠期間體內會分泌生長激素，這是最能延緩老化的賀爾蒙。只要身體新陳代謝正常，不只能瘦，更能促進肌膚的再生週期，也就是說睡眠充足好處多多，是抹再多保養品都比不上的。

▲▼揭開「最美小龍女」李若彤不老秘訣 。（圖／翻攝自小紅書）

3.重視保濕滋潤

肌膚一乾燥，臉上紋路就會變明顯，所以她特別重視肌膚的潤澤度，保養也偏好保濕、滋潤的產品。一年四季都會抹乳霜，她分享像是晚上開冷氣的話，她會先薄塗一層待肌膚吸收後，接著再塗第二層，隔天醒來的肌膚會很有光澤，連妝容都會變得特別服貼。

▲▼揭開「最美小龍女」李若彤不老秘訣 。（圖／翻攝自小紅書）

4.飲食常保濃密黑髮

隨著年紀增長，頭髮變白、髮量變少都是很難避免的，但李若彤至今仍擁有一頭烏黑秀髮，都歸功於她的飲食習慣。先前她曾分享她每天吃自製黑芝麻粉，現在更加碼添加黑豆粉，她會先把黑豆炒香，將著磨成粉，將兩者加在一起吃，這方法實行兩年以來，養髮功效很顯著。

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關鍵字：

李若彤, 抗老, 保養, 飲食
fashion.net

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