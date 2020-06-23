別讓美麗毀在細節！乾燥指緣搶救「3步驟」，告別惱人肉刺

▲指甲周圍肌膚也要仔細保養。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

女生都希望有一雙纖纖玉手，除了護手霜塗好塗滿以外，健康指甲更是整體美的關鍵，若是手伸出來指尖乾燥，又或是甲面周圍長滿肉刺都會讓視覺超扣分，若是沒辦法跑沙龍，以下簡單3步驟快學起來，搶救乾燥指緣超有感。

女生除了甲面養護要顧好外，指緣周圍的肌膚也很重要，許多人因長期摩擦、或是常接觸水等等，容易使得左右兩側和甲床周圍肌膚乾燥，產生小肉刺，著實讓人苦惱。沒透過專業美甲師協助修剪，自行拔除的下場往往導致流血受傷，美甲沙龍品牌OPI，特別針對指緣容易產生的惱人肉刺，整理出居家保養三步驟，教你如何正確處理肉刺，維持柔嫩指尖！



1.使用溫水浸泡，讓肉刺乖乖「軟化」

將雙手浸泡於溫水中約1-2分鐘，待肌膚變為柔軟後，再使用指甲剪或小剪刀進行修剪。建議搭配使用具有軟化指緣肌膚效果的產品，幫助快速柔軟硬皮，同時賦予肌膚滋潤，。

2. 手部密集保濕，由內而外鎖住水分

在 Instagram 查看這則貼文 Taiwan Sparitual（@sparitual_taiwan）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 24 日 上午 3:13 張貼

將手部密集修護霜塗抹於雙手掌心，並針對指緣肌膚以畫圈方式，加強按摩約30秒直至吸收。保養又想同時放鬆心情，建議挑選清新草本香氣，營造令人放鬆愉悅的保養時光。

在 Instagram 查看這則貼文 OPI Taiwan（@opi_taiwan）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 27 日 上午 3:10 張貼

3. 指緣油快速滲透，打造柔嫩指緣

許多做光療指甲的女生的知道，美甲後的最後步驟就是擦指緣油，利用油分來按摩指緣幫助吸收。其實指緣油的存在就如同護唇膏，當覺得甲面周圍乾燥，隨時都可拿來使用，幫助加強鎖水保濕，長期使用能減少肉刺增生，維持指緣柔嫩滋潤。

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