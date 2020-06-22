路易王子、夏綠蒂公主穿500元有找平價衣　與爸爸草地打滾

▲威廉王子與3個兒女在鞦韆上笑開懷。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）



記者陳雅韻／綜合報導

英國威廉王子昨歡度38歲生日，一家五口的官方IG帳號分享他與3個兒女的新照，由老婆凱特親自掌鏡，拍下他與孩子盪鞦韆、在草地上打滾的畫面，盡顯享受親子時光的幸福甜蜜，而小王子與小公主再度展現平價時尚的魅力，身上的衣服都不超過台幣500元。

▲路易王子穿的GAP Polo衫約470元，海軍藍Hampton Canvas帆布鞋約800元。（圖／翻攝GAP、TROTTERS官網）



王室首發威廉王子坐在他的結婚禮物鞦韆上，抱著2歲的路易王子，5歲的夏綠蒂公主則站在鞦韆上攬著爸爸，而6歲的喬治王子則站在爸爸身後，網友發現路易與喬治相似度越來越高，兄弟倆穿著也類似，路易穿著約470元的小熊刺繡圖案GAP Polo衫，顏色呼應腳上約800元的Hampton Canvas帆布鞋，兩者官網上仍有尺碼可選擇。

▲威廉王子當小馬任3個孩子疊壓在身上，玩得不亦樂乎。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）



▲凱特拍下威廉王子與孩子在草地上打滾的可愛模樣。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）

夏綠蒂公主則難得沒穿碎花洋裝，改穿丹寧吊帶褲與手足、爸爸盡情在草地上打滾，這件繡有小花圖案的吊帶褲出自英國John Lewis，特賣期間一件不到400元，不過已被搶購一空了。