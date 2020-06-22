fb ig video ETtoday search mobile

路易王子、夏綠蒂公主穿500元有找平價衣　與爸爸草地打滾

>

▲▼威廉王子 。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）

▲威廉王子與3個兒女在鞦韆上笑開懷。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）

記者陳雅韻／綜合報導

英國威廉王子昨歡度38歲生日，一家五口的官方IG帳號分享他與3個兒女的新照，由老婆凱特親自掌鏡，拍下他與孩子盪鞦韆、在草地上打滾的畫面，盡顯享受親子時光的幸福甜蜜，而小王子與小公主再度展現平價時尚的魅力，身上的衣服都不超過台幣500元。

▲▼ GAP 。（圖／翻攝GAP、TROTTERS官網）

▲路易王子穿的GAP Polo衫約470元，海軍藍Hampton Canvas帆布鞋約800元。（圖／翻攝GAP、TROTTERS官網）

王室首發威廉王子坐在他的結婚禮物鞦韆上，抱著2歲的路易王子，5歲的夏綠蒂公主則站在鞦韆上攬著爸爸，而6歲的喬治王子則站在爸爸身後，網友發現路易與喬治相似度越來越高，兄弟倆穿著也類似，路易穿著約470元的小熊刺繡圖案GAP Polo衫，顏色呼應腳上約800元的Hampton Canvas帆布鞋，兩者官網上仍有尺碼可選擇。

▲▼威廉王子 。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）

▲威廉王子當小馬任3個孩子疊壓在身上，玩得不亦樂乎。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）

▲▼威廉王子 。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）
▲凱特拍下威廉王子與孩子在草地上打滾的可愛模樣。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）

夏綠蒂公主則難得沒穿碎花洋裝，改穿丹寧吊帶褲與手足、爸爸盡情在草地上打滾，這件繡有小花圖案的吊帶褲出自英國John Lewis，特賣期間一件不到400元，不過已被搶購一空了。

關鍵字：

威廉王子, 凱特, 喬治王子, 夏綠蒂公主, 路易王子, GAP
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

咘咘學媽扭腰秀11萬Dior包　萌度大勝嘟嘟嘴賈靜雯

咘咘學媽扭腰秀11萬Dior包　萌度大勝嘟嘟嘴賈靜雯

亮･珠寶／LV星星與花卉Logo變鑽石　耗掉一半原石也捨得

亮･珠寶／LV星星與花卉Logo變鑽石　耗掉一半原石也捨得

連戰二媳路永佳放縱吃零食　罪惡感「第二天再說吧」！

連戰二媳路永佳放縱吃零食　罪惡感「第二天再說吧」！

林俊傑拎的愛馬仕鯊魚包這裡買　佳士得專拍大秀男人精品 郎朗嫩妻吉娜愛麗絲戴De Beers珠寶彈琴超仙！穿LV俏皮當學人精 Melody敗卡地亞新貨快、狠、準　268萬行頭洩貴婦身分 謝金燕夏日必備超狂腹肌　逼人線條搶走19萬元香奈兒風采　 孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾 全球最美不丹王后曬全家福　戴Anna Hu婚禮珠寶見證甜蜜時刻 曾之喬露美背秀Dior包　耍性感強壓開腿孫芸芸　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面