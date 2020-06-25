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劉亦菲「破洞褲」撞衫歐陽娜娜！升格災難時尚…網：超難懂

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記者鮑璿安 ／台北報導

大陸女星劉亦菲出演迪士尼電影《花木蘭》在國際打出響亮知名度，日前花木蘭導演PO出與劉亦菲的合照，畫面中她以私服出鏡，戴上口罩和墨鏡低調宛如路人。然而下身顯眼的破洞牛仔褲卻意外成為焦點，因為歐陽娜娜早在一個月前就已經上身，兩人罕見撞衫掀起網友熱議。

▲劉亦菲、歐陽娜娜 。（圖／翻攝自IG）

劉亦菲自接下電影《花木蘭》就話題不斷，受到疫情影響也不斷延後上映檔期，預計7月24日才會在台灣與北美同步登場，卻仍是不減電影熱度。日前《花木蘭》導演妮基卡羅（Nikola Caro）悄悄PO出與劉亦菲私下合照，只見劉亦菲不光是戴上了口罩、墨鏡，防疫措施可謂密不透風，私服造型也格外低調，穿上美國品牌Free People短袖，「大嘴巴」與豹紋圖騰相佐增添狂野氣息。然而焦點卻被下身的破洞牛仔褲搶走，單品出自潮牌OFF-WHITE，本季運用挖空設計彰顯不規則視覺效果，劉亦菲穿上後巧妙露出腿型，在整體中規中矩的造型中稍有亮點。

▲劉亦菲、歐陽娜娜 。（圖／翻攝自IG）

▲劉亦菲、歐陽娜娜 。（圖／翻攝自IG）

▲劉亦菲、歐陽娜娜 。（圖／翻攝自IG）

▲歐陽娜娜早在一個月前就上身OFF-WHITE破洞牛仔褲 。（圖／翻攝自IG）

不過該款牛仔褲辨識度相當明顯，早在一個月前就被女星歐陽娜娜搶先上身，私服造型同樣偏向率性風格她，選擇黑色背心以及oversize外套搭配，不同於劉亦菲，褲裝也相中深灰款式打造整體簡潔造型。歐陽娜娜一口氣在鏡頭前擺拍多張，顯然對於私服搭配十分滿意，這回兩人罕見撞衫，不免引起網友評論：「褲子簡直災難單品」、「一言難盡」、「歐陽娜娜的搭配更好一些」、「劉亦菲還是適合氣質路線。」

關鍵字：

劉亦菲, 花木蘭, 歐陽娜娜, 女星, 撞衫, OFF-WHITE
fashion.net

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