fb ig video ETtoday search mobile

女神卡卡驚喜上架BLACKPINK聯名系列　怪物尖牙口罩超獵奇

>

▲blackpink X ladygaga聯名T。（圖／翻攝自官網）

編輯／JJ　圖／翻攝自IG@ladygaga、@blackpinkofficial、LADYGAGA官網

韓女團BLACKPINK與女神卡卡（Lady Gaga）於日前發布了合作歌曲《SOUR CANDY》，重節奏的RAP加上洗腦旋律一上線立刻橫掃各大音樂榜單，近期更無預警在官網上架了《SOUR CANDY》系列聯名服飾，不論你是BLACKPINK粉絲還是女神卡卡的小怪獸，都趕緊手刀搶起來！

BLACKPINK與女神卡卡的合作在還未正式發佈前就已引發熱烈話題，音源版正式上架後更是打破了許多音樂平台紀錄，YouTube上的Audio版本已累積超過六千萬觀看次數，還擠進了Billboard Hot第33位。

女神卡卡才剛與亞莉安娜（Ariana Grande）推出《Rain On Me》後，緊接著釋出攜手BLACKPINK的洗腦神曲《SOUR CANDY》，一同收錄在今年的新專輯《Chromatica》中，而16日時《SOUR CANDY》歌詞版MV上架，同時也為大家帶來了一個驚喜——BLACKPINK X LADY GAGA的聯名服飾系列。

▲blackpink X ladygaga聯名T。（圖／翻攝自官網）

以科幻3D動畫為主的MV雖然讓人看得霧煞煞，卻也莫名的與女神卡卡的風格契合，5隻長有利齒的不明生物跟隨音樂不斷搖擺穿梭，以五個顏色分別代表歌曲中的五位成員，粉色為女神卡卡、藍色是JENNIE、LISA是黃色、ROSE是紅色，JISOO則是紫色。

《SOUR CANDY》系列一口氣推出了多款T恤選擇，不僅可以把BLACKPINK四位成員穿上身，也能看見最新歌詞版MV中的科幻生物元素，以及韓文版本的《SOUR CANDY》名稱。

▲blackpink X ladygaga聯名T。（圖／翻攝自官網）

▲blackpink X ladygaga聯名T。（圖／翻攝自官網）

▲blackpink X ladygaga聯名T。（圖／翻攝自官網）

▲聯名T恤包含數位專輯，售價皆為35美金（約台幣1035）。

服裝上延用了《Chromatica》專輯的粉色X綠色視覺，跳色設計特別搶眼，可以發現歌詞中的「Take a bite」也被當作創作素材來使用，為呼應時事，甚至還推出了《SOUR CANDY》的專屬造型「口罩」，怪物般的尖牙圖案超獵奇，只不過官網也呼籲大家這並不是醫療等級口罩，不能防禦病毒，請大家將它當作飾品、收藏品看待。

▲blackpink X ladygaga聯名T。（圖／翻攝自官網）

▲blackpink X ladygaga聯名T。（圖／翻攝自官網）

▲甚至還有推出《SOUR CANDY》專屬口罩！

►金裕貞、池昌旭「情侶裝」好登對！國民妹妹下衣失蹤耍性感

►GIVENCHY宣布「女神卡卡前男友」為創意總監　搶翻聯名爆款都出自他之手

關鍵字：

女神卡卡, Lady gaga, blackpink, 聯名, Sour Candy, 口罩
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

女孩們喝起來！日網站激推6款超強「消水腫飲料」

女孩們喝起來！日網站激推6款超強「消水腫飲料」

跪求量產！日本電車票變超可愛指環　出站前再也不怕搞丟

跪求量產！日本電車票變超可愛指環　出站前再也不怕搞丟

明明不醜卻沒人追？異性緣差的女生都有4大特點　過於獨立也NG

明明不醜卻沒人追？異性緣差的女生都有4大特點　過於獨立也NG

奧斯塔羅12星座一周運勢0622-0628　牡羊放寬心一切順利、天秤企圖心帶財運 台灣女孩夏日穿衣最容易犯的5禁忌　百搭灰色其實超NG 趙麗穎產後「真實A4腰」超逼人！火辣中空禮服纏身體態滿分 「樂高球鞋」鐵粉來收藏！神人巧手做限量款AJ1、Yeezy黑魂　還能自選零件DIY 小空間必備「烹飪神器」！注意5大選購要點　一鍋搞定蒸、煮、煎、燉 《傳聞中的陳芊芊》趙露思曾被笑最胖女演員！不運動減肥法成功瘦到39kg 蘭蔻小黑瓶100ml超殺價！5680元➔3850元！5招用法讓妳一滴也不浪費

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面