女神卡卡驚喜上架BLACKPINK聯名系列　怪物尖牙口罩超獵奇

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@ladygaga、@blackpinkofficial、LADYGAGA官網

韓女團BLACKPINK與女神卡卡（Lady Gaga）於日前發布了合作歌曲《SOUR CANDY》，重節奏的RAP加上洗腦旋律一上線立刻橫掃各大音樂榜單，近期更無預警在官網上架了《SOUR CANDY》系列聯名服飾，不論你是BLACKPINK粉絲還是女神卡卡的小怪獸，都趕緊手刀搶起來！

BLACKPINK與女神卡卡的合作在還未正式發佈前就已引發熱烈話題，音源版正式上架後更是打破了許多音樂平台紀錄，YouTube上的Audio版本已累積超過六千萬觀看次數，還擠進了Billboard Hot第33位。

女神卡卡才剛與亞莉安娜（Ariana Grande）推出《Rain On Me》後，緊接著釋出攜手BLACKPINK的洗腦神曲《SOUR CANDY》，一同收錄在今年的新專輯《Chromatica》中，而16日時《SOUR CANDY》歌詞版MV上架，同時也為大家帶來了一個驚喜——BLACKPINK X LADY GAGA的聯名服飾系列。

以科幻3D動畫為主的MV雖然讓人看得霧煞煞，卻也莫名的與女神卡卡的風格契合，5隻長有利齒的不明生物跟隨音樂不斷搖擺穿梭，以五個顏色分別代表歌曲中的五位成員，粉色為女神卡卡、藍色是JENNIE、LISA是黃色、ROSE是紅色，JISOO則是紫色。

《SOUR CANDY》系列一口氣推出了多款T恤選擇，不僅可以把BLACKPINK四位成員穿上身，也能看見最新歌詞版MV中的科幻生物元素，以及韓文版本的《SOUR CANDY》名稱。

▲聯名T恤包含數位專輯，售價皆為35美金（約台幣1035）。

服裝上延用了《Chromatica》專輯的粉色X綠色視覺，跳色設計特別搶眼，可以發現歌詞中的「Take a bite」也被當作創作素材來使用，為呼應時事，甚至還推出了《SOUR CANDY》的專屬造型「口罩」，怪物般的尖牙圖案超獵奇，只不過官網也呼籲大家這並不是醫療等級口罩，不能防禦病毒，請大家將它當作飾品、收藏品看待。

▲甚至還有推出《SOUR CANDY》專屬口罩！



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