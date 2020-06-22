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辣媽度假拼時尚　李晶晶魔術比基尼露深溝、Melody包緊靠美腿取勝

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▲▼ 李晶晶 。（圖／翻攝李晶晶臉書）▲▼ 李晶晶 。（圖／翻攝李晶晶臉書）

▲李晶晶穿Voda Swim拼色後扣魔術美胸比基尼上身2,990元，頭戴Ecua-Andino經典滾邊巴拿馬帽美沿帽3,990元。（圖／翻攝李晶晶臉書）

記者陳雅韻／台北報導

炎炎夏日又是各式漂亮泳裝或比基尼出動的時刻，準備帶著孩子過精彩暑假的時尚媽咪們，已經開始示範度假時尚穿搭。代理比基尼品牌Voda Swim的名媛李晶晶，已徹底將比基尼時裝化，套上拚色的魔術美胸比基尼，搭配白襯衫與短褲，穿在路上也不奇怪，而她的事業線與腹肌更是瞬間吸睛。

▲▼ Melody 。（圖／翻攝Melody臉書）

▲Melody穿奶白色蝴蝶結裝飾泳裝在桃園度假。（圖／翻攝Melody時尚媽咪臉書）

除了比基尼搭配時裝，李晶晶不忘戴上Ecua-Andino經典滾邊巴拿馬帽美沿帽遮陽，以及一條充滿搖滾味道的香奈兒（CHANEL）項鍊，讓整體造型更出色；而正在桃園度假的Melody，則偏愛清新氣質的泳衣，她坦言不喜歡露太多讓人看出身材的缺點，「專挑可以包住屁股、背又可把小腹肉縮住的泳衣，最討厭胸部做很不自然罩杯的設計」，她秀出多年前網購的奶白色連身泳衣，笑稱蝴蝶結是一大賣點。

▲▼ Chiara Ferragni 。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

▲義大利美女網紅Chiara Ferragni穿Calzedonia比基尼很搶眼。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

▲▼ Chiara Ferragni 。（圖／翻攝chiaraferragni IG）
▲Chiara Ferragni出海時，帶大容量的LV Escale Onthego GM手挽袋，97,000元。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

義大利美女網紅Chiara Ferragni則喜歡挑戰各式性感比基尼，日前她與家人到義大利最美漁村之稱的Protofino度假，乘船出海時換上藍底白點的Calzedonia比基尼，搭配碧海藍天，隨手拍都是無敵美照；至於出海時防曬用品與換洗衣物不少，她選擇大容量的LV（Louis Vuitton，路易威登）Escale Onthego GM手挽袋，獨特的日本絞染技術讓包款展現夢幻色調。

關鍵字：

李晶晶, Voda Swim, Ecua-Andino Hats安地諾巴拿馬帽, Melody, Chiara Ferragni
fashion.net

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