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說・流行／ CHANEL「斜紋軟呢」誕生百年　竟藏浪漫愛情故事

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▲香奈兒 。（圖／翻攝自IG）

▲香奈兒（CHANEL）每季大秀看點「斜紋軟呢」外套，在今年（2020年）邁入百年歷史 。（圖／翻攝自IG、CFP，以下同）

記者鮑璿安／專題報導

時尚迷在香奈兒（CHANEL）每季大秀上，一定都會看到「斜紋軟呢」外套（Tweed Jacket），甚至陸續延伸到各類包款、珠寶飾品上，任憑流行更迭交替卻始終不過時。距離香奈兒女士在1920年代設計出第一件斜紋軟呢外套，至今已有百年歷史，很多人卻不知道，「斜紋軟呢」外套背後竟然藏了一段浪漫的愛情故事。

▲香奈兒 。（圖／CFP）

▲一生致力女性自主的香奈兒女士，在1920年設計首件斜紋軟呢外套，靈感就來自情人西敏公爵 。

可可香奈兒（Coco Chanel）一生都在為女性自主所奮鬥，1920年從她手中設計出第一款「斜紋軟呢」外套（Tweed Jacket），直至今日，每場香奈兒大秀都還會有斜紋軟呢不斷變奏的身影。事實上，看似溫柔的「斜紋軟呢」外套，其實源於男士服飾的面料，靈感更取自香奈兒女士的情人西敏公爵，西敏公爵與她相戀10年，甚至會將珠寶藏到花籃中，通過飛機送到香奈兒女士手中，就可見兩人的恩愛程度。在當初英國紳士愛好外出打獵，為抵禦寒風便需要穿著厚實且方便動作的外套，兩人前往蘇格蘭旅行時，香奈兒女士時常穿著西敏公爵的服飾，見到當地的特殊原料蘇格蘭粗呢，藉此得到了設計靈感。所以斜紋軟呢藏著一段美麗的愛情故事，即便香奈兒女士最終未嫁，也成為不可磨滅的回憶。

▲香奈兒 。（圖／翻攝自IG）

▲香奈兒 。（圖／翻攝自IG）

▲香奈兒 。（圖／翻攝自IG）

▲ 「斜紋軟呢」外套內外裁片數量達到一致，且去除女性化剪裁，使得造型輕盈俐落。

蘇格蘭粗呢就是斜紋軟呢前身，到了50年代，香奈兒女士將解放女性的思想體現在衣著之上，包括外套去除胸前多餘剪裁、拿掉墊肩，使得整體更為俐落，女性不再綁手綁腳，不再需要透過刻意剪裁來散發韻味。她也一直堅持「內外都要優雅」的概念，讓「斜紋軟呢」外套內襯與外層的裁片數量達到一致，所以哪怕脫下外套也是一種審美的展現。

▲香奈兒 。（圖／翻攝自IG）

▲香奈兒 。（圖／翻攝自IG）

▲ 香奈兒女士為迎合人體工學特別多加了內彎形狀的內襯，穿著時十分舒適。

然而最大特色莫過於特殊的編織工藝，運用「垂直剪裁」帶來舒適性則為不變道理；所以在袖口設計上，香奈兒女士為迎合人體工學特別多加了內彎形狀的內襯，幫客人量身打造時，甚至會以環抱雙手的姿勢來計算外套袖長，即便外出走動也能感到相當舒適，布料緊密貼合幾乎沒有交接痕跡，與其說是衣物，更像是一件藝術品。

▲香奈兒 。（圖／CFP）

▲香奈兒 。（圖／翻攝自IG）

▲香奈兒 。（圖／翻攝自IG）

▲香奈兒 。（圖／翻攝自IG）

▲已故前任藝術總監卡爾拉格斐（圖一）又將「斜紋軟呢」外套的變化性提升到極致。

要提到「斜紋軟呢」外套的又一幕後推手，已故前任藝術總監卡爾拉格斐 （Karl Lagerfeld）是關鍵，在他1983年入主香奈兒後，將品牌斜紋軟呢碰撞出多種元素，丹寧、烏干紗、雪紡等，乃至裙裝、泳裝等意想不到的搭配，他也曾說過：「有些東西永遠不會退流行，牛仔褲、白襯衫和一件香奈兒外套。」這就足見斜紋軟呢貫徹品牌百年，影響力從不退燒。

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關鍵字：

說流行, 香奈兒, CHANEL, 斜紋軟呢, 外套, 卡爾拉格斐 , Karl Lagerfeld
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