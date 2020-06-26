資生堂「小金管」絕世低價739元！乳液、防曬、妝前全搞定　熱賣30萬支必囤

記者李薇／綜合報導

夏天到來很多人都開始瘋狂防曬，很怕一不小心變黑，最近就有一支單品在網路上爆紅，因為它是乳液，也是妝前乳、防曬乳，早上趕著出門不用瓶瓶罐罐搽半天，用這條就搞定，省時省力絕對是福音，很多人都是默默地不停回購，難怪可以創下熱賣30萬支的銷售佳績。

▲資生堂「小金管」怡麗絲爾多效彈潤美肌乳T+，35ml，原價900元、特價739元。點我購買。

這支人人都在用的美妝品，就是被暱稱為「小金管」的資生堂怡麗絲爾多效彈潤美肌乳T+，集結了資生堂最頂尖的膠原蛋白科技研究研發出來，擁有SPF50+、PA++++的高係數防曬，同時又可以幫助肌膚滋潤保濕，防曬同時兼顧保養，一瓶就可以達到多重的效果，非常適合懶人使用。

在 Instagram 查看這則貼文 怡麗絲爾Elixir（@elixirtw）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 4 日 上午 6:05 張貼

在質地上，乳液的材質清爽好推抹，輕鬆就可以塗抹全臉，而且一點都不會感覺到油膩，不但油性肌膚不用怕，對於乾性肌膚更是好用到不行，因為具有保濕的效果，所以塗抹在肌膚之後，可以立刻改善乾紋的狀況，而且可以重現彈潤感。

怡麗絲爾多效彈潤美肌乳T+用過的網友都說讚，「我覺得很好用耶，不會悶，超推」、「冬天夏天都不用覺得太黏膩，目前已經用掉3條了」、「好用，去日本還囤貨」、「超好用，不黏膩又貼妝」難怪上市至今熱賣30萬支，創下2億8千萬元的銷售額，台灣去年下半年也引發缺貨潮，可見真的非常厲害。

在 Instagram 查看這則貼文 怡麗絲爾Elixir（@elixirtw）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 30 日 上午 6:30 張貼

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