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倩碧水磁場加大版下殺999元！挑戰最低價必須囤　輕鬆養出澎潤嫩肌

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記者李薇／綜合報導

經典的保養品之所以可以熱賣長銷，一定有它厲害的地方，像是倩碧「水磁場72H超循環保濕凝膠」就是超級熱賣的單品，很多人在特價時間一次都是囤貨4、5罐，可見真的是非常好用，才會引發搶購熱潮。

▲Her和她倩碧水磁場保濕凝膠。（圖／Her、翻攝cliniquekorea IG）

▲倩碧水磁場72小時超循環保濕凝膠，75ml，原價1,800元、特價999元。點我購買。

水磁場72H超循環保濕凝膠之所以可以被這樣推薦，因為它水凝凍的質地，塗抹起來非常清爽，很適合台灣潮濕炎熱的夏天使用，只要在精華之後塗抹，一抹就能夠讓肌膚擁有爆水的滋潤度，隔天早上起床臉蛋立刻變得超級水嫩，而且一點都不會有致痘的狀況出現，任何肌膚狀況都OK。

▲▼網友激推3款「輕保養」神品。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲長時間配戴口罩，保養首選輕盈質地，別給肌膚多餘負擔。（圖／翻攝自IG/cliniquekorea）

不只是當作一般水凝霜使用，像是夏天天氣炎熱，肌膚很容易就會有曬後泛紅的危機，這時候就可以先把它冰在冰箱，等到冷卻之後，薄敷在臉部肌膚，達到鎮定補水的效果，能夠立刻幫助降溫舒緩，絕對是夏日不能缺少的保養好物。

【推薦單品】倩碧水磁場72H超循環保濕凝膠，原價1,800元、特價999元。點我購買。

▲Her和她倩碧水磁場保濕凝膠。（圖／Her、翻攝cliniquekorea IG）

「Her和她」購物網推出「倩碧水磁場72H超循環保濕凝膠」限時下殺活動，原價1,800元、特價999元，而且是75ml的大容量，超級適合夏季的時候入手，一瓶多效，讓夏季膚況完美。

關鍵字：

倩碧, 水磁場, 保養, 保濕凝膠, 保濕, Her和她, Her, CLINIQUE
fashion.net

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