金宇彬頂濕髮登封帥氣演繹沛納海　眼神宣示：我回來了

記者王則絲／台北報導

韓星金宇彬在罹患鼻咽癌並經過兩年多的治療後，終於宣布抗癌成功，於電影青龍獎首次復出亮相擔任頒獎嘉賓，2020上半年開始積極重回演藝工作，包括為韓版《ESQUIRE》7月號雜誌拍攝了一組封面大片，不只如同往常一樣帥氣，眼眸裡彷彿更蘊含了激動的宣示：「我回來了。」

在 Instagram 查看這則貼文 에스콰이어 코리아（@esquire.korea）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 15 日 上午 1:26 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 에이엠엔터테인먼트（@ament_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 18 日 下午 6:13 張貼

在金宇彬與病魔奮鬥的期間粉絲們從來不曾忘記他，時隔將近三年，再度以健康的模樣返回螢光幕前，首個封面大片一釋出便迎來粉絲們洶湧而來的喜悅與祝福：「宇彬能回來真是太好了！請保持健康。」、「非常非常想念你，歡迎回來。」、「每一張都帥到窒息。」、「歐爸還比以前更帥了！」、「已經開始期待新劇了。」

在 Instagram 查看這則貼文 에스콰이어 코리아（@esquire.korea）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 16 日 上午 2:15 張貼

本次登上《ESQUIRE》封面，金宇彬以微濕捲髮造型，一口氣換上了多套服裝演繹沛納海（Panerai）LUMINOR系列腕錶，緊身T恤下不難看出精壯的手臂、肩膀線條，體態相當健康。雖然金宇彬今年已經邁入30歲了，在超特寫鏡頭下的肌膚狀態依然非常完美，銳利的眼神中流露出霸氣，笑起來卻呆萌又溫暖，只能說金宇彬在這次畫報中把缺席三年來的部分一次帥回來了。

在 Instagram 查看這則貼文 Kim Woo bin Oppa（@kimwoobinlovee）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 20 日 下午 12:27 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 에스콰이어 코리아（@esquire.korea）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 19 日 上午 2:59 張貼

金宇彬早先也為Binggrae RTD咖啡品牌Acapera拍攝廣告，為全新口味「Acapera Specialty」代言，穿著一身白西裝大展身高188公分的長腿優勢，同樣帥氣逼人。對於接下來的計畫，金宇彬則透露正參與崔東勳導演執導新電影《外星人》的拍攝，預計將於2021年夏日登場。

在 Instagram 查看這則貼文 빙그레 공식 인스타그램계정입니다.（@binggraekorea）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 5 日 上午 8:00 張貼

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