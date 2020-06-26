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杯麵肉塊放大N倍！日本熱議「謎肉懶骨頭」躺下小心噴汁

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編輯／Ann 圖／翻攝自日清IG

杯麵是不少民眾的深夜最愛，小小一碗卻能帶來大大滿足，這就不得不提到裡頭的肉粒，一小塊看似像肉咬下卻不是肉的東西，其實日本將它稱為「謎肉」，而且它的人氣不可小覷，品牌最新推出一款「謎肉懶骨頭」，完美放大塊狀肉的模樣，連肉汁都還原，讓網友直呼：「太狂」。

吃泡麵時，大家或多或少都會好奇裡頭的肉粒，外觀看似真肉，咬下的口感卻宛如豆製品，其實這小塊肉粒在日本稱作「謎肉」，不全是豬肉製成，而是加入大豆以及蔬菜成分等調配。不過「謎肉」還是擁有大批粉絲，就連日清官方近日也為它量身打造推出一款「謎肉懶骨頭」，直接放大謎肉的招牌四方形狀，並且外型十分光亮，結合滷製過後的醬油色澤。仔細看還能看到謎肉上方流出晶瑩剔透的滷汁，搭配肥瘦相結合的漸層效果，完美還原了謎肉的所有特色。

光是外觀絕對讓人混亂以為是真實的「謎肉」，不過當你一躺上懶骨頭，就會被柔軟的觸感所吸引，這回「謎肉懶骨頭」完全是針對居家族打造，讓你在休閒的同時，也能搞怪一波，不論是送人或是自用都是很好的選擇。該商品曝光之後，也引發日本網友熱烈回應：「躺下去不怕滷汁噴出來嗎」、「會不會太逼真」、「不能放在家裡，會餓死。」

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關鍵字：

日本, 泡麵, 滷汁, 懶骨頭, 居家, 抱枕, 謎肉, 小物
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