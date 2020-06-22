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駿馬戴珍珠好狂　MIKIMOTO打造冠軍選手專屬馬具、珠寶

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▲▼ MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO為品牌大使Karen Polle和她的駿馬搭檔With Wings，訂製專屬的珠寶與馬術裝備。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

優雅的馬術運動吸引精品品牌贊助，MIKIMOTO今宣布繼續贊助品牌大使、27歲的馬術冠軍Karen Polle，並發布為她與她的駿馬搭檔「With Wings」訂製的珠寶與馬具，特別是With Wings所戴的耳罩前緣，裝飾著一整排漂亮珍珠，在兩眼間形成優美的珍珠波浪，讓人大開眼界。

▲▼ MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲Karen Polle佩戴MIKIMOTO珠寶奔馳，一派優雅。
 

出生於日本東京、於美國紐約成長的Karen Polle，畢業於耶魯大學經濟學系，她積極進軍馬術界，以場地障礙賽為主要出賽項目，曾在《凡爾賽國際障礙賽》（Rolex Grand Prix at Versailles）、《漢普頓大獎賽》（Hampton Classic Grand Prix）與《雲杉草地場地障礙賽加拿大帝國商業銀行杯》（CIBC）等拿下大獎。MIKIMOTO持續贊助她，為她設計以耳環與手環為主的專屬珠寶，並替她的駿馬With Wings打造成套馬具，一同奔馳時，珍珠好吸睛呀！

▲▼ MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO持續贊助Karen Polle，特別為她的愛駒打造馬具。

 論精品圈最有名的馬術贊助商，浪琴表（Longines）是第一聯想，Karen Polle參加許多由浪琴贊助的國際賽事，而浪琴華麗代言人陣容中也包括知名馬術選手，瑞士籍的好手Jane Richard Philips從2003年起擔任品牌大使至今，其他代言人如彭于晏、郭富城與林志玲也經常現身馬場，為品牌與此項優雅運動宣傳。

▲▼Longines 。（圖／公關照）

▲瑞士籍的馬術選手Jane Richard Philips從2003年代言浪琴表至今。

關鍵字：

MIKIMOTO, Longines, 浪琴表, Karen Polle
fashion.net

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