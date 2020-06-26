2020下半年愛情運勢5個星座要注意　雙魚為渣男放棄自己、天蠍衝動易出事

下半年度的愛情運勢有種捲土重來、看似更為混亂的局面，有的星座愛情開始愈演愈烈，或出現一些百思不得其解的事情，很渴望現況快點改變，每個人都想安全過關，當考驗出現時也別氣餒，有時考驗是為了讓自己可以成長和學習，如果妳學到了，下次同樣的事情出現時，就不會是妳的功課了。

首先請參考自己的金星，或金星所在的宮位（宮位代表在什麼人生領域上演妳的愛情），如果你想看的更仔細也可參考上升或月亮（月亮代表內在安全感的狀態或方式）

Top1：雙魚座或金星在12宮

為了渣男放棄自己的重要

從6月底到11月底這段時間，金星在雙魚的人會更渴望在關係中找到一種崇拜感，當無法在伴侶身上尋找到這樣的感覺時，會覺得這個人都很難讓妳欣賞了，更何況是愛呢？因此雙魚就容易迷失在這樣的感覺或觀點中，而無法看清事實，或是因為感情太過安逸，兩人相處變得無趣懶散，非常需要感覺的雙魚在此時就要小心容易心靈出軌了。

尤其在金星12宮的人，無論妳是不是單身，都有可能會陷入一種被動的情感模式，妳渴望和喜歡的人有種緣分的方式來進行，但越是執著這樣的想法，就越不主動；有些金星12宮的人會陷入對某人的迷戀，妳以為對方也對妳有感覺，但事實卻不是如此；也要留意秘密的戀情，或多角的地下關係，妳甚至想為這樣感情放棄自己某些重要的部分，而聽不進身邊人的規勸。

Top2：獅子座或金星在5宮

說不出口關於不愛了

下半年度對獅子來說是多方的考驗，不只是工作與健康需要極大的改變和調整之外，在財務上的處理方式也需要重新整頓的狀況，關係中的金星獅子是非常需要被重視的，也如此的重視對方，但妳發現自己對他的感覺開始漸漸消失，內心開始感到有恐慌和愧疚，妳還無法說出口關於不愛了，怕這樣的關係失去了，好像就少了依靠。

有些獅子在關係中，出現了許多阻礙，例如苦戀、或是對方對妳忽冷忽熱，妳的心情甚至影響了職場上的表現，或是妳變得對性冷感、壓抑，因為許多壓力，妳也無法好好跟對方說話，覺得最近伴侶像個笨蛋，都聽不懂妳在說什麼，而妳也對這樣的自己，感到不開心。有的金星五宮下半年需要注意子宮或懷孕的狀況。

Top3：巨蟹座或金星在4宮

別用婚姻來綁住自己

金星在4宮的人，會在下半年度陷入極度的不安，妳非常渴望從感情中可以獲得安全感，如果剛踏入關係的金星4宮人，很希望快點一起組織家庭，但過度著急，想快點確定而讓對方感到壓力想逃跑，此時妳更容易以為對方是不負責的對象，而會用力譴責、批判。

金星在巨蟹的人最近在感情上或與人相處上，會較多欠缺考量；有的巨蟹需留意關係中是否出現三角或四角以上的關係，可能不只是對方劈腿，妳也去劈腿，但兩人卻依然繼續控制彼此，不想分開的矛盾關係，喜歡清清楚楚的巨蟹，出現這樣的狀況是非常難受的，或者有的巨蟹想和對方分開，但因為金錢、資源..等等牽扯太多，而讓分手變得很複雜。

Top4：天秤座或金星在7宮

要愛情和諧先懂得自我平衡

尤其在9月至11月這段時間，天秤座開始陷入莫名的躁動情緒，內心對於未來充滿不確定感，但表面又裝沒事，要維持良好的形象，而給自己許多壓力，妳越是渴望伴侶能夠理性的支持、瞭解妳，卻會出現更多的失衡，當妳只要感官或感覺上的滿足時，就會在關係中創造更多欠缺考量的行為。

金星在7宮或天秤座的人，這段時間在情緒上會有較多過度反應，很需要從對方身上感到極大的重視與被愛，妳也需留意是否因為兩人的價值觀沒有取得一個共識，甚至造成金錢上的流失，而在走這個運勢的人，此期間也不利於合夥或財務上有合作的關係，工作上的夥伴關係有較多衝突，需懂得退一步思考再下決定，也需留意，別用進入婚姻來讓自己不去面對未來的茫然。

Top5：天蠍座或金星在8宮

自己把關係搞得很混亂

首先我們都知道天王星正在金牛座運作一段時間，因此直接對衝天蠍，感情上出現一堆不明狀態，尤其在8月中到年底，更是需要注意，例如都已經在一起了，但卻搞不清楚到底他有沒有要與自己穩定下來，而有的天蠍更是搞不懂現在自己的感情狀態是什麼；或自己太容易小題大作，卻無法調整情緒，這些都是個訊息在告訴天蠍該改變的時候，或許答案很簡單只是自己不願意接受。

金星在八宮的人，很喜歡重口味的感情模式，有獨特的性感魅力，有的金星八宮很重視性事，甚至會因為性合不合拍來決定戀情的發展，但在今年下半年度，金星八宮要留意兩人共同資源或金錢的起伏，可能有大進或大出的狀況；感情上有較多的懷疑猜忌，衝動的決定有時會變成關係中的致命傷。

文／柯夢波丹 圖／COSMO

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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