牛仔短褲怎麼穿才顯瘦？「五大身型」適合的穿搭技巧　屁股大挑這款就對了

夏天炎熱的程度真的無法一直穿著長褲到處趴趴走，就算是寬鬆到不行的寬褲都直接列為黑名單！這時候超百搭的牛仔短褲才是正解啊～

不過很多人在夏天依舊穿著長褲的原因都是出自於對自己身材的不安全感，例如微胖身材、粗大腿、大屁股、或是比例不夠好等等的疑難雜症，你的心聲 COSMO 都聽到了，以下根據「五大身型」為大家整理出各自適合的牛仔短褲挑法及搭配技巧，讓你不再為了身材的困擾而讓身體被悶壞～

這邊先把身型身型分成五大類，分別是長方型（直筒型）、倒三角型、沙漏型、梨型及 O 型（圓型）身材，可以依照自己的身型身形找到自己適合的牛仔短褲及可以穿的搭法～

長方型﻿（直筒型）﻿身材——「高腰 A 字牛仔短褲」

長方型（直筒型）身材的女孩通常都是比較骨感一點的體型，亞洲女性大多是以這樣的身材為主，瘦歸瘦但身材曲線卻不明顯，可以選擇凸顯腰身的牛仔短褲來製造腰細翹臀的假象，所以會推薦高腰 A 字牛仔短褲的款式作為下身單品，然後再搭配具有放大效果的針織上衣，將長方型瞬間穿成凹凸有致的 X 型！

「高腰 A 字牛仔短褲」搭法一：設計感上衣

因為腰線跟臀部弧線都不是說太明顯，選擇高腰及 A 字的牛仔褲型，就能因為其硬挺的材質而強化身材曲線效果，上身也能選擇這樣比較有設計感的 Bra Top 修飾直筒的身形，再配合陽光及陰影就能拍出最完美的身材囉～

「高腰 A 字牛仔短褲」搭法二：寬鬆落肩背心

上下身要互相配合才能把直筒身材穿出曲線，像是這件寬鬆落肩背心可加寬肩膀的比例，再將寬鬆的下擺紮進高腰 A 字牛仔短褲裡，不但收腰還有放大臀寬的效果，是不是就能穿出歐美身材了！

「高腰 A 字牛仔短褲」搭法三：澎袖上衣

跟寬鬆的落肩背心是一樣的道理，上衣肩峰有抓皺設計的公主袖或是氣球袖都會讓肩膀有變寬的感覺，再搭配上 A 字的高腰牛仔短褲，就能為 H 型的直筒身形加點曲線的變化了！

倒三角型身材——「五分寬版牛仔短褲」

倒三角型身材就是指肩膀比較寬、下半身線條比較細直一點的上寬下窄型身材， 而這樣的身型首要的目標就是要透過縮減肩膀的寬度、增加臀部的寬度，來達到修飾缺點的視覺效果！這時候挑選的短褲方向可以是讓下半身佔比比較重一點的五分寬版短褲，來平衡上身肩膀的魁梧感～

「五分寬版牛仔短褲」搭法一：修飾肩膀背心

比起短版的牛仔褲，五分的長度可以將放大下肢的效果從臀部再延伸到大腿膝蓋，所以自然而然就會分散掉比較寬的肩膀，整體就會看起來比較平衡～除了服裝單品要注意，記得鞋子的款式也是一個視覺的重點，配上比較厚重一點的老爹鞋，才能更平均分配！

「五分寬版牛仔短褲」搭法二：落肩 Oversize 上衣

但倒三角型身材的女生其實不用執著在自己的肩膀寬，可以藉由落肩 Oversize 的上衣及寬版的五分仔褲打造模特兒的衣架子身形，偷偷告訴你們，其實寬肩能讓頭的比例縮小，拍起穿搭照根本超時髦！

「五分寬版牛仔短褲」搭法三：Oversize 襯衫

長版的 Oversize 襯衫與五分寬版牛仔短褲搭配剛好可以平衡全身的線條，但又能因為襯衫而打造看起來像是扁身的身形！

沙漏型身材—— 「簡約緊身牛仔短褲」

沙漏型身材其實就是歐美街頭最經典的身材，有胸有腰又有屁股、不過瘦還有結實肌肉，也就是大家健身所追求的最終曲線，既然已經集所有優點於一身，當然就要用服裝把最美好的狀態呈現給大家，這樣的身材最適合簡單沒有冗贅設計的款式，並且貼合臀部及大腿線條的緊身牛仔褲！

「緊身牛仔短褲」搭法一：細肩帶背心

好身材請不要藏私，能凸顯身材曲線的衣服穿上就對了！既然有胸腰又細，當然要選擇能一次兼具這兩者的細肩帶背心來搭配緊身牛仔短褲。

「緊身牛仔短褲」搭法二：公主袖短版上衣

上身除了可以搭配簡單、貼身的素色挖背背心以外，也能跟浪漫性感的公主袖短版上衣搭配，讓腰細臀豐滿的優勢更加凸顯出來，也能把比較單調的牛仔短褲穿出不一樣的風格！

「緊身牛仔短褲」搭法三：緊身針織上衣

如果是走比較知性優雅的風格的話，可以選擇不會露出太多肌膚，卻還是能低調展現身材曲線的緊身針織上衣與緊身牛仔短褲搭配，許多沙漏型身材的韓妞常會這樣搭！

梨型身材——「直筒牛仔短褲」

梨形身材算是蠻好聯想的，顧名思義就是身形像是梨子一般上窄下寬，也就是典型的屁股大但是肩膀窄、腰細的身材，而這樣的困擾要怎麼挑選短褲呢？其實不用想得太複雜，只要一件從腰到褲管垂直下來的寬直筒牛仔短褲就對了！

直筒牛仔褲剛好可以讓臀型連著腰線一路向下延伸、縮緊臀部寬度，但記得要挑比自己的臀部及大腿寬的褲管，才能有收斂臀形的空間！

「直筒牛仔短褲」搭法一：傘狀罩衫

除了在下半身下功夫，也能利用下擺寬鬆的飄逸上衣也加成想要的樣子，上衣不要選擇太緊身的款式，避免更凸顯上窄下寬的身形，例如這件雪紡傘型的碎花罩衫，就能讓上身與下身的視覺比例看起來比較和諧，不至於相差太多～

因為要平衡上身與下身的比例，所以不要選擇細肩帶的傘狀上衣，要在上身加重份量才能中和掉下身的面積，可以是公主袖的傘狀罩衫或是在細肩帶的傘狀背心裡多穿一件有袖的短 Tee！

「直筒牛仔短褲」搭法二：西裝外套

因為大多的西裝外套都會有微微墊肩的效果，對於增加上身的份量是最適合不過的選擇，很適合在冷氣房工作的辦公室上班族，不但可以增加氣勢又能修飾梨形身材，是非常經典的搭配方式！

「直筒牛仔短褲」搭法三：垂墜式落肩針織衫

因為針織材質相對溫柔，寬鬆的針織衫增加上身的份量，而下身的直筒牛仔短褲也可以選擇比較淺色一點的款式，視覺上平衡整體的感覺！

O 型（圓型）身材—— 「抽鬚高衩短褲」

O 型（圓型）身材也就是大家常說的「圓身」身材，也不是說胖，就是整體比較沒有明顯曲線，但是四肢算纖細的身型，如此一來就得交由身上穿的衣服來創造出理想身材的輪廓及線條，首先就是先選擇對的單品修飾比較沒自信的部位，像是利用寬鬆又落肩的背心及能包臀又高腰、邊邊抽鬚開高衩的牛仔短褲！

「抽鬚高衩短褲」搭法一：短版寬鬆 Crop Top

而挑選牛仔短褲的要點就在於「抽鬚」以及「側邊高衩」，抽鬚可以減少牛仔短褲在臀部的緊繃感，也能分散視覺停留在臀部的注意力；而側邊開高衩的用意則是在凸顯身材比較纖細的四肢，並且能適度的延伸下半身的比例，如果你是矮個又加上圓型身材的話，還能選擇比較短版又寬鬆的 Crop Top 跟牛仔短褲搭配，保證變得又瘦又高！

「抽鬚高衩短褲」搭法二：A Line 上衣





因為是針對四肢細但圓身的身材，所以重點在於修飾小腹及臀部的不安全感，能夠貼合肩線及展現細手臂的 A Line 傘狀上衣，才能取長補短！

「抽鬚高衩短褲」搭法三：oversize T恤

最基本的搭配方法，就是用抽鬚高衩短褲搭配oversize T，遮住小腹、凸顯纖細的四肢。

文／柯夢波丹 圖／IG@ _LIKEYOU_、@JYE._.E

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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