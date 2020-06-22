在家蓋出博物館　nanoblock微型積木 Ｘ 奇美博物館建築元素神還原

▲nanoblock微型積木與奇美博物館，將建築在家神還原。（圖／奇美博物館、樂高提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

炎炎夏日不想出門，還沒規劃如何在家打發時間嗎？若組積木是你的興趣之一，近期奇美博物館與日本微型積木nanoblock合作的「迷你版建築」，或許能成為你的最新選擇，整件作品組完後僅有手掌大小，考驗你的專注力與耐力，當然組裝完成後的成就感就不用說啦！

繼上次與「世界最美的便條紙」OMOSHIROI BLOCK合作推出話題商品之後，奇美博物館本次又與日本積木品牌nanoblock首度合作，以「世界最小微型積木」為主題打造一座迷你版建築，運用710顆微型積木組裝，整件作品只有手掌大小，讓玩具迷躍躍欲試。

微型積木的特色除了看起來精巧趣味之外，更還原了博物館的建築重點，包括圓形穹頂、三角楣牆、大門廊柱，就連戶外繆思廣場的格紋圖樣、頂樓天台的綠色花園等，此外，商品還附上一個積木小遊客，讓玩家可以隨心所欲移動小遊客，在家吹冷氣也能「神遊」博物館一番。

nanoblock積木曾多次獲得「日本玩具大賞」肯定，其微型積木尺寸只有4mm x 4mm x 5mm，儘管外表與丹麥LEGO樂高神似，但大小為約樂高積木的1/4，此精緻小巧的商品特色，也成為許多專業玩家的心頭好。

奇美博物館表示，為了讓nanoblock深入了解博物館的建築結構，館方也提供720°虛擬實境導覽3D建模圖和空拍影片等素材，歷經20次打樣、耗時一年半才完成作品。品牌也將此作品納入「世界主題建築系列」，其微型積木目前已在台灣上市，售價1,000元。

而樂高日前宣佈與日本任天堂合作推出「樂高超級瑪利歐」系列，近期也終於宣布台灣開賣日為8／1，全系列將推出16組盒組，結合樂高瑪利歐與數位螢幕，在家就能打造立體的瑪利歐電玩世界，消費者須先購買售價1,999元的樂高瑪利歐冒險主機做為基礎，另搭配擴充盒組升級遊戲體驗，擴充盒組售價從769元至3,599元不等。