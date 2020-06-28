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《嚕嚕米主題餐廳》超萌回歸！盪鞦韆成熱門打卡點　甜點控必吃七層鬆餅

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超高人氣、來自日本的《Moomin Café嚕嚕米主題餐廳 》終於在台灣重新回歸！先前台灣首店位於台北東區巷弄間，而這一次則是進駐信義區ATT 4 FUN 4樓，全新裝潢、全新菜單和多樣化的周邊商品，讓嚕嚕米鐵粉們再度可以逛得過癮、吃的開心！

▲嚕嚕米 。（圖／柯夢提供）

萌翻天的《嚕嚕米主題餐廳》這一次進駐ATT 4 FUN 4樓，可以從店門口開始就見到原著的北歐風特色，同樣以「嚕嚕米的家」為藍圖，整個氛圍超級童趣。

▲嚕嚕米 。（圖／柯夢提供）

店門口也有超可愛的盪鞦韆，超可愛的打卡點可別錯過。

走進店內，可以看見超多位子上都有嚕嚕米和他的家人與朋友們早已入座，就是要陪著大家一起開心用餐，來場愉快又愜意的午茶之旅！

▲嚕嚕米 。（圖／柯夢提供）

▲嚕嚕米 。（圖／柯夢提供）

餐廳每一角落或牆壁上，都能見到嚕嚕米相關設計和畫作。

▲嚕嚕米 。（圖／柯夢提供）

這一次全新的《嚕嚕米主題餐廳》推出了全新菜單，共有20道新菜色準備擄獲粉絲的心和胃。

▲嚕嚕米 。（圖／柯夢提供）

秉持著品牌精神、嚕嚕米媽媽的名言「All Things Fun are Good for your Tummy（開心最對「胃」）」，嚕嚕米主題餐廳不僅對餐點講究，也致力提供歡樂的用餐體驗。

嚕嚕米主題餐廳 菜色推薦

義大利麵新增了「韓式炸雞粉紅醬筆管麵」、「培根蛋奶義大利麵」、「松露奶油時蔬鮮菇義大利麵」，全新口味讓愛吃義大利麵者可以有更多的選擇。

蒜香鯷魚海鮮義大利麵

▲嚕嚕米 。（圖／柯夢提供）

韓式炸雞粉紅醬筆管麵

▲嚕嚕米 。（圖／柯夢提供）

燉飯的部分，則是新增「粉紅醬雞排燉飯」、「南瓜厚培根野菇燉飯」，精緻的燉飯每一口都超有創意！

▲嚕嚕米 。（圖／柯夢提供）

當然在全新菜單中，造型好看又好吃的經典餐系列絕對還是店內的人氣餐點，首推可自選嚕嚕米或溜溜造型白飯的紅酒牛肉、日式炸雞咖哩，濃郁又俏皮的菜色一上桌就吸睛！

嚕嚕米紅酒牛肉飯

▲嚕嚕米 。（圖／柯夢提供）

▲嚕嚕米 。（圖／柯夢提供）

當然怎麼可以少了一身黑的阿丁，將喜歡惡作劇又時常失手的阿丁製作成「小調皮阿丁墨魚燉飯」，完美重現阿丁的調皮模樣，每口都吃得到墨魚塊和黃綠櫛瓜丁，濃濃海鮮味中的豐富口感，就像阿丁對粉絲們美味的惡作劇。

▲嚕嚕米 。（圖／柯夢提供）

另外也能品嚐到全新生力軍「溜溜帕尼尼」。共有起司火腿、白醬野菇兩種口味。

溜溜帕尼尼白醬野菇

▲嚕嚕米 。（圖／柯夢提供）

嚕嚕米主題餐廳 甜點與飲品推薦

這一款台日同步的人氣甜點「Moomin House鬆餅」，除了豪華的七層鬆餅，在嚕嚕米的家內還有三種點心可以搭配食用，完全是甜點控必吃超火紅鬆餅！

▲嚕嚕米 。（圖／柯夢提供）

另外還會隨餐附贈嚕嚕米家族陶瓷公仔乙個，可自選喜愛的角色讓妳帶回家，八個角色一字排開更是療癒，怎麼可以沒把全部蒐集通通帶回家。

▲嚕嚕米 。（圖／柯夢提供）

另外還有新推出的「可兒黃檸檬生乳酪蛋糕」，呼應愛美少女可兒的個性，以生食級鮮花打造夢幻花園。可兒的招牌金黃色瀏海則是以黃檸檬醬表現，入口即化的生乳酪中帶有黃檸檬的酸與細緻香氣。

▲嚕嚕米 。（圖／柯夢提供）

「漂浮嚕嚕米水蜜桃氣泡飲」絕對是酷夏首選，可自行將有著嚕嚕米造型的冰塊加入飲品中，模擬嚕嚕米游泳中的可愛模樣，攪拌後的氣泡飲則被渲染為湖水綠，渲染效果滿分。

▲嚕嚕米 。（圖／柯夢提供）

隨著夏天的到來，絕不能沒吃到「北海道霜淇淋佐季節水果醬」，濃郁好滋味一個人就可以全部吃光光！

▲嚕嚕米 。（圖／柯夢提供）

在信義店中還有新推出「原味奶酪佐季節水果醬」，滑順的奶酪口感超級誘人。

「北海道霜淇淋佐季節水果醬」和「原味奶酪佐季節水果醬」，兩款都可以將可愛繽紛的紀念馬可杯、玻璃罐帶回家。同時配合信義店開幕，日本進口紀念馬克杯也推出新圖案。

■限量贈送、送完為止

巨峰葡萄乳酸冰沙

▲嚕嚕米 。（圖／柯夢提供）

溜溜巧克力聖代

▲嚕嚕米 。（圖／柯夢提供）

信義店的《嚕嚕米主題餐廳》和日本店同步，維持餐廳加商店的複合式空間，販售上千種日本進口的嚕嚕米周邊商品，其中還有多種獨家原創、限定商品。

▲嚕嚕米 。（圖／柯夢提供）

新品2020年限定盤為台日Moomin Café的獨家商品，繽紛色系與設計十分吸引人。熱銷到缺貨的造型保冷冰塊、不鏽鋼系列造型餐具也已補貨上架，就等粉絲下手通通收編。

▲嚕嚕米 。（圖／柯夢提供）

【Moomin Café 嚕嚕米主題餐廳 信義店 餐廳資訊】

■ 開幕期間僅開放現場候位

■電話：(02)7737-8608

■地址：台北市信義區松壽路12號4樓（ATT 4 FUN 4樓）

文／柯夢波丹　圖／嚕嚕米主題餐廳、COSMO

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》

關鍵字：

柯夢波丹, 嚕嚕米主題餐廳, 美食, 咖啡廳
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