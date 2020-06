《嚕嚕米主題餐廳》超萌回歸！盪鞦韆成熱門打卡點　甜點控必吃七層鬆餅

超高人氣、來自日本的《Moomin Café嚕嚕米主題餐廳 》終於在台灣重新回歸!先前台灣首店位於台北東區巷弄間,而這一次則是進駐信義區ATT 4 FUN 4樓,全新裝潢、全新菜單和多樣化的周邊商品,讓嚕嚕米鐵粉們再度可以逛得過癮、吃的開心!

萌翻天的《嚕嚕米主題餐廳》這一次進駐ATT 4 FUN 4樓,可以從店門口開始就見到原著的北歐風特色,同樣以「嚕嚕米的家」為藍圖,整個氛圍超級童趣。

店門口也有超可愛的盪鞦韆,超可愛的打卡點可別錯過。

走進店內,可以看見超多位子上都有嚕嚕米和他的家人與朋友們早已入座,就是要陪著大家一起開心用餐,來場愉快又愜意的午茶之旅!

餐廳每一角落或牆壁上,都能見到嚕嚕米相關設計和畫作。

這一次全新的《嚕嚕米主題餐廳》推出了全新菜單,共有20道新菜色準備擄獲粉絲的心和胃。

秉持著品牌精神、嚕嚕米媽媽的名言「All Things Fun are Good for your Tummy(開心最對「胃」)」,嚕嚕米主題餐廳不僅對餐點講究,也致力提供歡樂的用餐體驗。

嚕嚕米主題餐廳 菜色推薦



義大利麵新增了「韓式炸雞粉紅醬筆管麵」、「培根蛋奶義大利麵」、「松露奶油時蔬鮮菇義大利麵」,全新口味讓愛吃義大利麵者可以有更多的選擇。

蒜香鯷魚海鮮義大利麵

韓式炸雞粉紅醬筆管麵

燉飯的部分,則是新增「粉紅醬雞排燉飯」、「南瓜厚培根野菇燉飯」,精緻的燉飯每一口都超有創意!

當然在全新菜單中,造型好看又好吃的經典餐系列絕對還是店內的人氣餐點,首推可自選嚕嚕米或溜溜造型白飯的紅酒牛肉、日式炸雞咖哩,濃郁又俏皮的菜色一上桌就吸睛!

嚕嚕米紅酒牛肉飯

當然怎麼可以少了一身黑的阿丁,將喜歡惡作劇又時常失手的阿丁製作成「小調皮阿丁墨魚燉飯」,完美重現阿丁的調皮模樣,每口都吃得到墨魚塊和黃綠櫛瓜丁,濃濃海鮮味中的豐富口感,就像阿丁對粉絲們美味的惡作劇。

另外也能品嚐到全新生力軍「溜溜帕尼尼」。共有起司火腿、白醬野菇兩種口味。

溜溜帕尼尼白醬野菇

嚕嚕米主題餐廳 甜點與飲品推薦



這一款台日同步的人氣甜點「Moomin House鬆餅」,除了豪華的七層鬆餅,在嚕嚕米的家內還有三種點心可以搭配食用,完全是甜點控必吃超火紅鬆餅!

另外還會隨餐附贈嚕嚕米家族陶瓷公仔乙個,可自選喜愛的角色讓妳帶回家,八個角色一字排開更是療癒,怎麼可以沒把全部蒐集通通帶回家。

另外還有新推出的「可兒黃檸檬生乳酪蛋糕」,呼應愛美少女可兒的個性,以生食級鮮花打造夢幻花園。可兒的招牌金黃色瀏海則是以黃檸檬醬表現,入口即化的生乳酪中帶有黃檸檬的酸與細緻香氣。

「漂浮嚕嚕米水蜜桃氣泡飲」絕對是酷夏首選,可自行將有著嚕嚕米造型的冰塊加入飲品中,模擬嚕嚕米游泳中的可愛模樣,攪拌後的氣泡飲則被渲染為湖水綠,渲染效果滿分。

隨著夏天的到來,絕不能沒吃到「北海道霜淇淋佐季節水果醬」,濃郁好滋味一個人就可以全部吃光光!

在信義店中還有新推出「原味奶酪佐季節水果醬」,滑順的奶酪口感超級誘人。

「北海道霜淇淋佐季節水果醬」和「原味奶酪佐季節水果醬」,兩款都可以將可愛繽紛的紀念馬可杯、玻璃罐帶回家。同時配合信義店開幕,日本進口紀念馬克杯也推出新圖案。

■限量贈送、送完為止

巨峰葡萄乳酸冰沙

溜溜巧克力聖代

信義店的《嚕嚕米主題餐廳》和日本店同步,維持餐廳加商店的複合式空間,販售上千種日本進口的嚕嚕米周邊商品,其中還有多種獨家原創、限定商品。

新品2020年限定盤為台日Moomin Café的獨家商品,繽紛色系與設計十分吸引人。熱銷到缺貨的造型保冷冰塊、不鏽鋼系列造型餐具也已補貨上架,就等粉絲下手通通收編。

【Moomin Café 嚕嚕米主題餐廳 信義店 餐廳資訊】

■ 開幕期間僅開放現場候位

■電話:(02)7737-8608

■地址:台北市信義區松壽路12號4樓(ATT 4 FUN 4樓)

文/柯夢波丹 圖/嚕嚕米主題餐廳、COSMO

