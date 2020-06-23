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海莉比伯最愛的「神褲」是這條　打造逆天美腿就是比別人長一截

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▲LEVIS新品。（圖／品牌提供）

▲海莉比伯最愛的「神褲」。

記者王則絲／台北報導　圖／品牌提供、翻攝自IG@haileybieber

小賈斯汀的超模老婆海莉比伯（Hailey Bieber）年紀輕輕就擁有自己的一番事業，備受眾多時尚品牌的寵愛，更是年輕女孩們的時尚icon，近期她在IG上寫下：「這是我人生中最愛的牛仔褲。」並附上一張神級長腿照，原來她穿的就是LEVI’S經典501®牛仔褲，另外一件來自同系列的白色短褲，也同樣讓她的逆天美腿展露無遺。

▲LEVIS新品。（圖／品牌提供）

▲LEVIS新品。（圖／品牌提供）

▲501® 原創直筒短褲 沁涼亮白，NT＄2,690。

擁有171公分高挑身材的海莉比伯，身體比例相當完美，今年夏天攜手歌星傑登史密斯（Jadon Smith），為LEVI'S最新夏季系列拍攝了一組清新繽紛風格的形象大片，海莉並肩站在傑登旁邊，腿看起來足足長了一截！除了海莉傲人的資質，也歸功於這條高腰設計的501®直筒短褲，將腰臀曲線襯托得更加完美。

▲LEVIS新品。（圖／品牌提供）

▲雕花綁帶公主袖上衣，NT＄2,490、丹寧五分褲，NT＄2,690。

在本季LEVI’S形象中，海莉還換上了一套黑色復古造型穿搭，透視感蕾絲上衣搭配抽鬚五分短褲，以優雅風格混搭Boyish Style，同時展現小小的性感。

▲LEVIS新品。（圖／品牌提供）

而在傑登史密斯詮釋的夏季男裝中，則是用個人強烈的街頭風格，演繹度假感花襯衫，其中包括了滿版的紅鶴印花、熱帶樹葉花紋，並採用Oversize的設計，同時展現陽光活潑與潮流帥氣。

▲海莉比伯。（圖／翻攝自IG）

▲紅鶴印花短袖襯衫，NT＄2,090。

牛仔褲是日常百搭神物，超模們私下也都經常以休閒的丹寧造型現身，除了熱愛LEVI'S之外，海莉比伯也曾穿上過NAKED WARDROBE和R13的皺摺落地牛仔褲，可見海莉私下十分喜歡復古風格。

▲海莉比伯。（圖／翻攝自IG）

▲海莉比伯。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

海莉比伯, 海莉鮑德溫, Hailey Bieber, LEVI’S, 長腿, 神褲
fashion.net

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