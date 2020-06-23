超美星巴克「奶油玫瑰」旅行箱　超迷你尺寸被瘋搶一波

記者李薇／綜合報導

南韓星巴克每次推出的商品都讓人好想收藏，最近品牌又有新的創作，就是推出全新的收納行李箱，大約比A4還要大一點的款式，總共推出星巴克綠還有粉紅色的款式，因為外型超級迷你，一推出就立刻成為熱門搶購的商品，許多人都驚呼「太美了！」

▲星巴克推出超可愛的行李箱。（圖／kidarimarket IG）



南韓星巴克最近推出一系列的旅行系列商品，其中一款就是小型的登機箱，大約只比一張A4紙還要再大一點，稍微有點厚度，超級迷你的款式看起來相當可愛，裡面還有可以收納的隔板，容量還不小，可以放進保溫杯、衣服、充電器等等小東西，外出旅行2天1夜帶著超級方便，也是很多人露營喜歡帶出門的款式，可見容量很實用。

▲顏色讓人融化。（圖／_bya___mi IG）



不只如此，在旅行箱設計上，還多了一個小型的把手，很適合收納在行李箱上面，可以掛在比較大型的行李箱上面，也不用擔心推一推就會掉下去，收納重要的物品相當方便好用。

▲綠色也很適合男生。（圖／baek_gahee IG）



這次的新品總共推出粉紅色、深綠色兩款，一開放販售立刻就吸引很多人前往搶購，很多人都是兩咖、兩咖的直接包色入手，當然最搶手的還是少女喜歡的嫩粉紅色，許多人都在IG上面洗版，分享自己搶到的單品。

▲許多人露營都會帶著。（圖／solhvv IG）

