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2020下半年「好運爆表」的星座大公開　水瓶鹹魚翻身、牡羊有幸運之神陪伴

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揮別疫情肆虐、兵慌馬亂的上半年，大家準備好站穩腳步迎接下一個挑戰了嗎？土星、冥王星隔了30多年，在2020年裡幾度分合，帶來名為「考驗」的禮物，人們驚嚇多於驚喜。

而下半年這些考驗依舊持續，只是停下了逆行的腳步，連同木星踏上順行旅程，此時的每個人都將能從考驗中得到啟發，從種種事件中驚喜的成分將愈來愈多，但能不能逆轉運勢、突破困境，就要看每個人能否掌握機會順勢而為了！

苦盡甘來！2020下半年「超強運勢」好運擋不住的星座大公開

TOP3：牡羊座

好戲上場，整個世界都是你的舞台

牡羊座的運勢好壞較有爭議，下半年多了火星進駐，無論對感情的熱情、工作上的企圖心甚至金錢，都多了更多的行動力，雖然在缺乏深思熟慮的情況下一切都顯得驚險，但身為12星座之首的羊座，就是能憑著這點痴狂的傻勁得到幸運！上半年的你苦於疫情幾乎要悶壞，下半年好戲正要上場，但要當心9-11月火星逆行期可能有突如其來的變化，機會來時不妨拿出羊座特有的衝勁用力爭取，別錯過生命中絢爛如火花般的光采時刻。

TOP2：水瓶座

鹹魚翻身　好運歸來

上半年裡瓶子運氣實在不好，大事小事總容易事與願違，讓你對願景沒什麼期待，然而下半年開始命運中，逆運威脅將慢慢減弱，9月開始當木星轉順，水瓶也將慢慢收復那些叛逃的好運，工作職場上的是是非非慢慢遠離你，業績緩步上揚；感情的溫度也將回升；財運強勢，投資、儲蓄都有進帳，工作、錢財、愛情三大運歸隊，也意謂著下半年的你正意氣風發。

TOP1：摩羯座

起步向上　好運難擋

土星、冥王星、木星在摩羯本命宮位中會合，由逆轉順的過程將好比摩羯從紛亂到與現況妥協的心靈轉折，過去總是獨善其身與他人劃清楚河漢界的你，隨著好的、不好的境遇將慢慢瓦解你的心牆，下半年木星順行將讓你在人際間更多了些柔軟包容，雖然你依舊能用直覺判定你對別人的討厭或喜歡，但你將更懂得站在他人的角度為他人著想，下半年帶著「利他」的精神，無論工作、學習還是自我的成長，你都將得到最豐盛的收穫。

出現特殊機運的星座：獅子座、處女座

除了好運爆表的三個星座外，下半年值得一提的還有驛馬星動的獅子座，遠遊將對你的事業大大有利，單身者的桃花開在遠方，娛樂、出差都會為你開啟人生的新道路。處女座可拿到下半年「感情運最佳進步獎」，木星從逆轉順的變化伴隨著金星，將大大扭轉感情上乏人問津的你，單身者緣份慢慢浮現，將擁有一段或數段十分神奇而魔幻的邂逅愛戀之中。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢, 牡羊, 水瓶, 摩羯, 獅子, 處女
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