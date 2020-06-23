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大學新鮮人送給自己第一個精品皮夾　MJ、小CK千元就能入手

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迎來六月的畢業季，即將成為大學新鮮人的你，想為自己添購人生的第一個精品皮夾當畢業或是上大學禮物嗎！此篇整理精品品牌千元就能入手的皮夾推薦指南。

Marc Jacobs

▲翻糖餅乾短夾，NT$7,290

Marc Jacobs於2019年首度推出的全新支線The Marc Jacobs，從時代、音樂、藝術和流行文化中擷取靈感，承襲Marc Jacobs品牌精神和經典輪廓，並於每一季重新詮釋，相對好入手的售價，深受許多女孩的喜愛。2020早秋系列以可愛、趣味的「Icing on the cake 蛋糕上的糖霜和奶油花」揭開序幕，運用美味可口的奶油蛋糕作為主題，把包包、皮夾當成蛋糕，直接把造型多變的翻糖呈現於錢包上。

Kate Spade

▲經典旋釦皮夾，NT$6,500

來自紐約的Kate Spade，以樂觀、正向並充滿歡樂氣氛為品牌宗旨，最新登場的短夾便以品牌標誌「黑桃」圖案作為旋釦機關，每次在旋轉開合的時候，黑桃與心型隨著開合而變換，三折式的錢包設計，可以放置鈔票、卡片及零錢，除了氣質米白色，還推出粉嫩的鵝黃色選。

Coach

▲狂野花卉印花皮夾，NT$5,900

Coach 2020早秋系列以品牌誕生的城市「紐約」為主題，將代表紐約的大蘋果圖案呈現於服飾、配件系列。這款皮夾採用拋光鵝卵石顆粒皮革打造，Coach標誌性的Signature圖案加入玩味十足的光漆蘋果裝飾，擁有三折設計的短夾，可收納卡片、鈔票和收據。另外，春季上架的花卉系列也是不錯選擇，同樣採用拋光鵝卵石顆粒皮革製造，點綴亮眼的狂野花卉印花，適合活潑、俏麗的女孩。

Michael Kors

▲櫻花粉色短夾，NT$5,880

對於粉嫩色系無法抗拒的女孩，來自美國的設計師品牌Michael Kors，主打都會簡約風格，搭配經典的金色Logo標誌，最新推出櫻花粉色的短夾，採用荔枝紋路的皮革打造而成，一眼就能辨別的品牌Logo，擁有豐富的卡片夾層、鈔票夾層，也可以收納零錢等。

Calvin Klein

▲經典三折皮夾，NT$4,280

來自美國的Calvin Klein也有一款超熱賣的經典皮夾，採用三折式的設計，擁有豐富的多格卡片夾層、鈔票夾層，同時附有可收納零錢的拉鍊袋，本季推出粉嫩的天空藍新色，加上品牌標誌性金屬Calvin Klein Logo，非常適合熱情夏日使用。

Fennec

▲萊姆綠半圓形皮夾，NT$1,650

去到韓國必買的皮件品牌Fennec，2019年底終於插旗台灣，讓你不用再找代購就能直接於網路上下單。2020春夏品牌再以粉嫩色系，推出許多全新皮夾系列，像是這款有半圓形外觀的錢包，不僅有零錢袋可以放置零錢，另一端打開還有鈔票夾層，以及可以放置卡片的小隔間，收納功能相當齊全，加上平易近人的價格，不買真的說不過去

Charles & Keith

▲經典暗釦皮夾，NT$990

如果前面幾款皮夾對你而言預算還是太高，那來自新加波有小CK之稱的Charles & Keith，近期也上架一款全新皮夾，擁有簡約的外型，充足的卡片夾層，方便開合的暗釦設計，可以收納鈔票、信用卡、收據，也包含放置零錢的拉鍊格層，共有米白、酒紅、天藍以及黑色四種色選。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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美麗佳人
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