清爽潔顏必備！美妝版好評　最值得入手的10款經典卸妝水　

比起卸妝油需要加水乳化、卸妝乳也得用手按摩，「卸妝水」只需要倒在化妝棉上，再擦過臉部就好，輕輕鬆鬆能卸除彩妝與髒污，省時又省力，加上觸感清爽，在容易感到粘膩的夏天成為許多人卸妝首選。一起來看看最值得入手的經典好評卸妝水！

BIODERMA貝膚黛瑪舒敏高效潔膚液

堪稱卸妝水界的長青樹，採用膠束科技，兩性特殊結構親油及親水分子，高效清潔臉部彩妝與髒汙，用起來溫和不刺激，是許多敏感肌的最愛。

曾經推出限量的「按壓瓶」瓶身，輕鬆按壓超省力。

shu uemura植村秀植物精萃雙效卸妝水

一般的卸妝水通常藉由大量的界面活性劑達到快速卸妝的效果， 植村秀植物精萃雙效卸妝水則不只是單純的水狀，而採用雙層結構，同時含有有油性與精華水成份，強調不含界面活性劑，因此使用前必須先搖均勻到呈現乳白色後，再開始卸妝。成份中還加入綠球藻萃取精華、綠活淨膚酵素與綠茶濃縮精華，卸妝之餘也有輕微去角質效果。

▲搖勻前可以看得出兩層，搖勻後則偏乳白色。

philosophy純淨清爽3合1潔顏水

同系列的純淨清爽3合1洗面乳廣受好評，讓新成員純淨清爽3合1潔顏水備受期待，這罐卸妝水採用B5微粒細胞科技，除了強調吸附彩妝髒污的效果更好之外，也同步以維他命B5保濕因子為肌膚解渴，訴求一瓶取代洗面乳與化妝水的清潔、保濕效果。

資生堂國際櫃完美水漾卸妝水

零油、零酒精的「水感卸淨配方」，弱酸性的酸鹼值讓卸完妝後的肌膚不會過於乾燥刺激。裡頭還加入芍藥與迷迭香萃取精華，加強調理肌膚皮脂分泌，用後膚觸很清爽，不過比起一般卸妝水通常強調沒有味道，這款卸妝水則帶有淡淡花香味。

巴黎萊雅三合一卸妝潔顏水深層極淨型

從瓶身中就可以看出「雙層」結構，以15%親脂層、85%親水層的比例組成。親脂層能卸除防水或持久性彩妝，親水層則以磁力淨顏因子，宛如磁鐵般吸附彩妝髒污，帶來深度卸淨效果，不含酒精、香精、Paraben類防腐劑，而且連眼妝、唇妝都能一併卸除，非常方便。

洗顏專科超微米控油／透亮卸粧水

零油水感的清爽質地，卻有高度卸粧力，透過深層潔淨分子，輕輕一擦，去除彩粧、毛孔髒污、油脂等三層髒污，但富含蠶絲蛋白保濕精華、雙重玻尿酸，使用時更有柔滑感。最棒的是接睫毛也可以使用，並細分成2款；控油款添加宇治抹茶精華，清爽去油光；透亮款添加富士櫻花精華，撫去暗沉。

肌研精華液級卸粧水

肌研「精華液等級」卸粧水，注入96%保養成分，包含5種不同分子大小的玻尿酸，浸濕化粧棉後擦拭在肌膚上的觸感，甚至比水還滑順，能減少摩擦。MICELLE微分子科技能徹底吸附溶解臉上的彩粧、油脂、髒汙，以化粧棉輕輕擦拭，便能輕鬆帶走不怕回沾，甚至不需要再用水沖洗，很適合臨時要去運動或是回家過於疲累需要快速卸妝的人。此外，肌研極潤金緻卸粧精華水採溫和弱酸性配方，無添加香料、色素、酒精，連一點油分也沒有，所以接睫毛的人也可以使用在眼部。

Skin Advanced 白金舒潤水漾卸妝水

屈臣氏獨家品牌，強調三效合一的溫和免沖洗配方，兼具卸妝、清潔及潤膚功能，內含白金粒子幫助溫和清潔，並添加巴爾幹苣苔葉萃取和水解蜂王漿蛋白，但基本上無色、無味。使用起來質地偏水潤，卸妝力也足夠，加上500ml的大容量可以豪氣使用，不會擔心用量過大而綁手綁腳(不過個人習慣用完卸妝水後正常洗臉)。

DR.WU溫和潔淨卸妝水

台灣醫美保養品牌DR.WU的mild-O溫和潔淨系列，除了第一波的溫和潔淨卸妝乳與溫和舒緩潔顏慕斯之外，下半年再推出「溫和潔淨卸妝水」。運用微分子淨化科技搭配溫和低敏無皂鹼配方，輕鬆卸除彩妝及外在髒污，特別的是全系列通過法國IDEA CLINIC 48小時貼膚測試，獲得不敏感認證。

1028深層清潔保養卸妝水

創新卸水引力與清爽無油特性，很適合有接睫毛的人使用，不怕因卸妝又掉睫毛。內含大、小分子玻尿酸及維生素B5，卸妝同時強化保濕，能快速卸除淡妝，不熏眼、不乾澀。

夏天經典卸妝水10款推薦參考價錢

BIODERMA貝膚黛瑪舒敏高效潔膚液500ml，NT$700

shu uemura植村秀植物精萃雙效卸妝水290ml，NT$1,650

philosophy純淨清爽3合1潔顏水100ml，NT$380、200ml，NT$700

資生堂國際櫃完美水漾卸妝水180ml，NT$800

巴黎萊雅三合一卸妝潔顏水400ml，NT$480

洗顏專科超微米控油/透亮卸粧水230ml，NT$230

肌研極潤金緻卸粧精華水330ml，NT$360

Skin Advanced 白金舒潤水漾卸妝水500ml，NT$690

DR.WU溫和潔淨卸妝水400ml，NT$850

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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