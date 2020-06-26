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衣櫃裡必須囤個10件！三家「涼感服飾」穿得時髦又降溫

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該如何對付汗流雨下的夏天呢？以下三家的涼感服飾包準你涼爽度過這個夏季：

Uniqlo

憑著舒適百搭的時髦日常服裝，和與各界人士攜手合作的聯名系列，Uniqlo早已成為許多人購買衣物時的首選品牌，尤其冬季時的Heattech系列和夏季時的AIRisim更是品牌每年的熱銷商品。今年夏天，就讓我們一起穿上AIRisim系列商品度過這悶熱的夏季吧！

AIRisim系列商品不僅具備吸濕排熱、快乾、涼感、消臭、抗菌等機能功效，貼合身型的彈性面料與絲質般的滑順觸感更增添了造型時的搭配度，好比許多女孩會選擇在襯衫內穿上AIRisim背心，紓解流汗時的不適感，甚至單穿享受舒爽涼意，倘若覺得沒安全感的話，則可穿上一件防曬罩衫，使“內衣感”不那麼突兀，或者選擇黑色（白色款容易透出內搭胸罩）、霾霧藍和襯膚的裸色，展現幹練或氣質性格。

此外，AIRisim系列也有推出附胸墊的背心／上衣款式，大大減少夏天時穿胸罩的煩悶，另外像是品牌獨家研發的高支撐無鋼圈內衣不僅不顯痕跡，也不會使胸型變形，女孩們大可放心穿著。值得一提的還有，因為AIRisim系列具有迅速排出汗水與溼氣的機能，所以流汗時不會造成汗漬形成的尷尬窘境。

Levi’s

不知道大家是否也把丹寧長褲歸類到夏日穿搭的叉叉單品？不僅悶熱不透氣，摩擦時體溫與空氣中的濕氣形成的黏膩感更令人無法駕馭，為此，Levi’s以「快乾、吸濕、更沁涼」三大要點，推出升級版的Levi’s Cool Jeans涼感丹寧系列，藉COOLMAX®、TransDRYTM、SORBTEK® REPREVE®三種機能面料，打造寬窄、高低腰等多樣版型的丹寧褲。

造型上無論是與T-Shirt、背心、襯衫等搭配，即可輕鬆展現休閒的時髦率性氛圍，尤其能突顯女孩修長長腿和翹臀的720高腰超緊身窄管丹寧褲也能輕鬆穿上，再也不怕黏膩感來襲，同時，上述提及的SORBTEK® REPREVE®面料，則具有女孩最在意的UV紫外防護較果喔！

Knix

然而如同Uniqlo的AIRisim內褲，Kinx的內褲也具有排汗且透氣的性能，採用的高科技三層布料使你就算碰上經期也不會感到悶熱。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Uniqlo, Levis, Knix
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