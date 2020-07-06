職場新鮮人第一顆精品包推薦　LV、Dior、Balenciaga入門款都三萬元以下

剛出社會的你，想要購入屬於自己的第一顆精品包卻毫無頭緒嗎！Dior、Coach、LV、Gucci…盤點8個精品牌入門包款讓你知！

每年的六月，是各大專院校的畢業季，同時也是青青學子初踏入社會的階段，在人生這段旅途中，將邁入另一個全新的領域，對於每個人而言絕非小事，為了迎接這個重要的時刻來臨，或許正是時候購入人生的第一顆精品包，這回編輯為女孩們特搜Louis Vuitton、Dior、Gucci、Balenciaga...各大精品牌不用三萬元的包包推薦。

Louis Vuitton

作為Logo Monogram圖印的始祖，LV所推出的迷你小皮包，延續了品牌的方格Monogram標誌，採用柔軟的Damier Ebene帆布製作，加上質感的金屬釦環，可以手提也能加在手袋上，完美展示LV耐人尋味的風韻。

▲NT$12,200



不過提到Louis Vuitton的經典Monogram，大家第一個印象應該還是LV字符的Monogram老花圖騰，同樣也推出這款金屬鍊帶小皮包，擁有渾圓的外型，搭配金色鍊條，包包容量看似小，卻有足夠的收納空間能讓你放隨身物品。

▲NT$12,200

前陣子引起熱議的LV Escale系列也推出同款小皮包，以Monogram Giant帆布製作，並染上柔美的粉色紮染圖案，甜美風的女孩怎麼能錯過。

▲NT$19,900

Dior

對馬鞍包情有獨鍾的女孩，Dior 2020春夏再將Saddle Bag推出小巧迷你的尺寸，Saddle Nano小皮包以Dior經典老花Oblique 提花圖紋打造，搭載可拆卸的金屬鍊帶，包內也設立一個隔層，方便放置日常必用品，可說是造型與容量兼具的包款。

▲NT$22,000



除了Oblique 提花款，Dior也推出Rose des Vents 和黑色超啞光小牛皮的選擇，比起復古老花風格，霧面啞光的皮革材質更顯經典。

▲NT$23,500

Gucci

以希臘神話狄俄尼索斯為靈感的Dionysus系列迷你手袋，採用GG Supreme頂級帆布製作，並搭配虎頭鑰匙扣環，包包可以容納手機、錢包、鑰匙等物品，價格也是相當親民。

▲約NT$25,000



若以GG Supreme帆布打造的Dionysus系列迷你手袋太搶眼，其實Gucci也有推出素面的白、黑、紅三色皮革款式。

▲約NT$26,000



從Gucci的70年代典藏腰帶搭扣設計獲得靈感的GG Marmont系列，2020早秋推出的迷你手袋，採用柔和粉色人造麂皮，搭配經典雙G標誌，並偷偷在背後包身加入了心型圖案，展現品牌的匯集現代美學與俏皮的風格。除了粉色外還有白、綠、黑等三色可供挑選。

▲約NT$28,500

Balenciaga

2015年Demna Gvasalia擔任Balenciaga創意總監後，為品牌打造了一個又一個的經典手袋。而這款Navy Pouch可說是入門包款，簡潔有力的方形設計，搭配極簡的黑白色系，展現品牌一貫的簡約風格。另外，Balenciaga還出了黑藍的搭配，如此看似平凡的包款，卻可以滿足女孩們的任何穿搭。

▲售價約NT$24,000



Balenciaga還有另一款人氣包款Wheel Xs Drawstring Bucket水桶包，同樣深受女孩們的喜愛，採用可回收尼龍，手袋外型挺立卻相當輕盈，包內有一個隔層，搭配可拆卸式肩帶，推出黑、粉兩色。

▲約NT$26,000



另一款容量極大的Cloud Xs Clutch With Strap，包包搭載拉鍊設計，可以安心收內物品，不只可以當成手拿包使用，隨包附有可調節式背帶，方便女孩們外出旅行攜帶。

▲約NT$28,500

Bottega Veneta

小包迷注意了！Bottega Veneta打破品牌以往的形象，推出以小聞名的Mini Bag。目前共有綠、白色兩款，包身是以小牛皮革製作，搭配可調節式背帶，且這精巧可愛的設計，保證讓你不管在哪，都會是眾人的焦點！

▲約NT$27,000

Givenchy

以Givenchy經典手袋品牌Givenchy Antigona Tote為原型，全新推出的Baby Antigona鏈條皮革手袋，使用光滑皮革材質，搭配經典三角形Givenchy標誌，提供黑、灰、白、粉等四色選擇，滿足女孩們上班、外出、旅行等不同場合需求。

▲NT$21,000

Burberry

搭上Vintage風潮，Burberry將充滿復古氣息的格紋帆布重新演繹，推出全新Vintage格紋環保帆布皮夾，一眼就能辨識的黑、紅格紋圖騰，搭配黑、亮軍紅、麥芽棕三個可拆式肩帶配色，包款擁有兩個內隔層，兩個內插口袋，和一個外插袋，收納空間可說相當的完善。

▲NT$25,500



偏愛直條紋款式的女孩則可以考慮Burberry的標誌性條紋環保帆布皮夾，除了運用環保帆布材質外，包包俐落的設計感，無論手提或肩背都顯得既優雅又有個性。

▲NT$26,900

Coach

源自Coach經典手袋和紐約文化特色的Signature帆布轉扣手拿包，採用細緻皮革拼接Signature帆布製成，標誌性的Coach Monogram圖案，加上橫向修長的包身設計，絕對是復古手袋的翹楚。包包本身擁有多功能內置，能以轉扣閉合，提供斜背、手提等不同使用方式，絕對是女孩們入門包款的首選。

▲NT$19,800



如果想要低調一點包款的女孩，可以考慮同系列所推出的黑、白兩色的轉扣手拿包。

▲NT$19,800



Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 《穿著Prada的惡魔》、《媽媽咪呀！》、《鐵娘子》...「梅姨」Meryl Streep七部經典電影造型＆金句回顧

● 2020年初值得關注的球鞋都在這！盤點NIKE、adidas Originals、PUMA、New Balance...各大品牌新鞋款(持續更新

● 三萬元以下！職場新鮮人不用大失血，LV、Dior、Balenciaga、Givenchy...人生第一顆精品包推薦