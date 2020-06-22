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安格斯12星座一周運勢6/22-6/28　水逆持續轟炸！牡羊小心荷包，處女爛桃花開

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牡羊　3.21~4.20

羊座傻大姐般的陽光個性，在本周不但不討喜，還會換來不少白眼，本週羊座在水逆之下，大剌剌少根筋的工作態度很可能將帶你走入出包連連的惡夢，想把工作做好，就別急在一時，慢工才能出細活。荷包岌岌可危，投資不宜，就算有好的買點也要沉住氣，當心情緒化的消費。感情運持平，單身者持續尋覓中，但緣分並不遠。

金牛　4.21~5.20

水星持續退行，雖然對金牛的影響力相對較低，不過還是不免直接影響到學業運勢的部份，這週的牛兒專注力不足，成績不算太理想，但工作上以苦幹實幹的態度持續耕耘，還是能獲好評。這週金錢上的消費偏多，但相對物質上也能帶給你很多小確幸，與情人的相處能在逛街、散步中累積甜蜜互動，感情平步青雲！

雙子　5.21~6.20

雖然星空間逆行星讓運勢不平靜，不過雙子本週可說是吉人天相，運勢上動盪幅度較小，整體表現還算平穩，感情、人際皆有不錯的表現，身邊陪你說話解悶、或給你各種指點的貴人不少，水逆之下工作有時會遇見較為棘手的狀況，但憑著你機警的反應力，能夠即時處理解決，對你來說並不是難事。

巨蟹　6.21~7.21

情況並沒有你想像的糟，但如果蟹座持續悲觀，就算好機會出現也會從你身邊溜走喔！蟹座本身就是很會自己嚇自己的星座，水逆來襲期間，建議你以不變應萬變，照常工作、照常生活，其實並沒有太多負面影響，最怕就是你工作上因此綁手綁腳，表現就不如預期。感情中有小暗流，與心上人或情人的默契還需要時間培養。

獅子　7.22~8.22

炎夏日本來就是獅子座愛情的考驗期，尤其到了最近行星紛紛退行的時期，過去與情人之間細微的矛盾將浮上檯面，相處中的小摩擦如果沒有充分溝通，就可能成為兩人感情的罩門。單身獅子也要管好你自己的心，別不小心愛上了別人的情人。工作表現差強人意，好在都有驚無險，就算出了些差錯也能立時解決。

處女　8.23~9.22

處女座儘管扛著各行星退行的陰影，身邊貴人仍默默向你靠攏，能在工作上助你一臂之力，因此遇到麻煩別急著自吞，向長輩、好友求援，你給人的印象分數會更高，工作表現也會十分亮眼。感情上有明顯下滑的情形，你身邊真是爛桃花朵朵開，很可能會愛上不該愛的對象，最好KEEP住往日的嚴謹，別被眼前的浪漫沖昏頭。

天秤　9.23~10.22

天秤這週工作、學習、財運方面表現皆黯淡，沒有消息就是好消息，建議你凡事低調些最穩當。這週的秤座人際交流由熱絡轉為疏離，不過異性緣倒提昇了不少，有機會透過工作認識新的朋友，並從中延展出超乎友誼的情感，只是短期間並不會很快的進入愛情模式。有情人的秤座忙碌之餘也別忽略了情人。

天蠍　10.23~11.22

蠍座可說是這波逆運中少數運勢不降反昇的星座之一，最明顯的就是工作或是課業表現上，此時你的效率不但提昇，只要稍有表現，就很容易受到長輩青睞，會是一個倍受照顧、提攜的時光，不妨好好把握。美中不足的是感情仍呈現原地踏步的狀態，如果遲遲不採取主動，那波感情很可能將無疾而終。

射手　11.23~12.21

雖然表面上沒有沒有太多分別，不過射手這週真的是累壞了，那種馬不停蹄的忙碌從上週就開始，此時無形的疲累感將拖垮你的腳步，而低落的情緒則很可能成為壓垮整體運的最後一根稻草，這週要特別小心因為情緒化而消費，徒增荷包負擔。做做有氧運動活絡身心，會讓你這周運勢逆轉，值得一試！

摩羯　12.22~1.19

雖然水逆期間諸事不宜，不過摩羯卻少數一動比一靜更能創造好運的星座！此時的你不論遇到什麼瓶頸障礙，都建議你主動開口尋求其它人的協助，試著把感情外放一點，反而能為你帶來很多助力！此時的摩羯開運重點在於出遊，別只想在夏天裡窩在冷氣房看電視。接觸新鮮的事物與訊息愈多，將愈能為你帶來預期外的好運。

水瓶　1.20~2.18

雖然隨著疫情過去大家紛紛解禁，不過水瓶實在不宜有太多高價投資、簽約保險等計畫，這將讓你的財務狀況雪上加霜，此時雖然忙碌，但倒可以做些自己喜歡的事，重新調整生活步調，不妨忙裡偷閒計劃短程的旅遊，或是到哪裡走走看看，都能一改你一直撞牆的腦袋，本週作好生活與工作的規劃，感情桃花才能翩然而至。

雙魚　2.19~3.20

魚兒自己想做的事情太多了，就算逆行期諸事不宜，但魚兒還是大刀闊斧的進行人生斷捨離，也因此讓你在人際間受歡迎的程度倒是有增無減，是大家眼中的紅人。期待戀情的雙魚，雖然看起來受歡迎，卻不見得對正緣有實質幫助，只需要好好把握感情宮位中的吉星降臨，就能穩穩遇見另一個他。

Text/／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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延伸閱讀：

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢
fashion.net

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