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「梅姨」七部經典電影造型回顧　《穿著Prada的惡魔》14年依舊怎麼好看　

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相信大多數人對「梅姨」Meryl Streep最印象深刻的作品便是2006年上映的《穿著Prada的惡魔》，然而，身為入圍金球獎提名超過20次，甚至被冠上「美國電影史上最偉大的女演員之一」美譽的Meryl Streep，還有很多值得你回顧的風格作品：

《蘇菲亞的選擇（Sophie's Choice）》

這部於1982年上映、以倒敘手法回顧女主角Sophie傳奇一生的電影，不但完美詮釋了母親對孩子的愛與男女間的情感，更使Meryl Streep榮獲金球獎和奧斯卡雙影后。

造型方面，Meryl Streep多以清秀佳人的形象亮相，好比拼接上細緻蕾絲的衣領設計，比起一般單一面料的純色襯衫來得更加優雅。

因電影背景預設為1947年，Meryl Streep在電影中身著的服裝均帶有當時年代的復古韻味，好比抓摺設計又或是上述提及的蕾絲拼接等，帶出女性的迷人氣質。

另外像是當今深受女孩們喜愛的復古印花洋裝也出現在了電影中，尤其衣袖與衣領上的荷葉＆蕾絲緄邊，更添浪漫印象。

百搭單品襯衫，無論在當時那個年代或現在都是女孩們日常衣著的好選擇！造型上，Meryl Streep多與膝上短裙搭配，呈現幹練女人味。此外，將襯衫衣領翻至西裝外套上也別具一番時髦層次感。

倘若有看過此部電影的你，一定對Meryl Streep身著緞面落肩禮服的造型感到印象深刻，酒紅色的飽和色澤配上禮服散發的自然光澤，高雅又動人。

《金色豪門（The House of the Spirits）》

1993年，Meryl Streep出演了一部由丹麥導演比利·奧古斯特執導的愛情電影，能預知未來卻不能做出任何改變，如此複雜的心境皆被Meryl Streep完美詮釋而出。

電影中，Meryl Streep多次身著蕾絲刺繡透膚洋裝，展現心思細膩的典雅女性風格。

另外因故事背景發生在20至70年代的智利，因此浮誇且華麗的頭飾頻繁地出現在日常甚至婚紗造型，替素雅的服裝裝點上貴氣氛圍。

《穿著Prada的惡魔（The Devil Wears Prada）》

若問起大家對時尚產業的想像，一定十之八九離不開2006年電影《穿著Prada的惡魔》中Meryl Streep飾演的時尚主編Miranda Priestly帶給大家的時髦霸氣印象。該部電影不但在全球創下驚人票房，更入圍諸多獎項提名。

造型方面，為了完美詮釋時尚產業那高不可攀的形象，造型團隊紛紛與時裝設計師接洽，以租借方式達成互利的共識關係，也因此成了影史上服裝總價值最昂貴的電影。

出席盛宴時該如何裝扮才能穿出氣勢呢？Meryl Streep在劇中選擇穿上心型領落肩禮服，透過胸襟前呈現的波浪圓弧線形突顯迷人鎖骨線，並適當地配戴珠寶首飾，展現高雅而大器的時尚品味。又或者在立領洋裝外罩上一件皮草披肩，增添貴氣層次感。

條紋毫無疑問早已成為辦公造型時常出現的元素，然而Meryl Streep除了將條紋西裝外套與色彩鮮明的上衣搭配，襯出對比美學外，也另外將襯衫衣領隨興敞開，替嚴肅的辦公造型注入瀟灑氛圍。

不知道大家有沒有發現，衣領的剪裁便可決定一個人散發出的氣場，像是大面積翻領大衣和窄版衣領相比下氣勢就相對微弱許多。此外，圖騰絲巾也是許多人時常遺忘卻足以提升時髦品味的單品。

再來像是份量感的項鍊也是值得一試的選擇，輕鬆替衣著打扮添入華麗質感。

當然，一副適合自己的時髦眼鏡也是職場上必備的「利器」喔！

《媽媽咪呀！（Mamma Mia!）》

改編自1999年公映舞台劇Mamma Mia，這部2008年上映的浪漫喜劇歌舞片《媽媽咪呀！》不僅是英、美、瑞典三國攜手合拍的跨國電影，也使觀眾看見Meryl Streep能唱能跳的一面。

電影中飾演單親媽媽的Meryl Streep，雖然時常披著一頭凌亂的長捲髮，但散發出的自信和樂天心態早已感染觀眾，也由於電影多於希臘小島拍攝，衣著風格則偏向波西米亞，展現悠然氛圍感。

另外像是青春洋溢的吊帶褲裝也成了Meryl Streep在劇中身著且有便於唱跳時的戲段。

《美味關係（Julie & Julia）》

若你對烹飪有一定的熱忱，那麼勢必知道這部於2009年上映的劇情片《美味關係》。劇中Meryl Streep飾演美國知名廚師兼作家的Julia Child，生動的演技將角色詮釋的淋漓盡致。

為了符合電影預設背景—50年代的美國，空間佈置皆以暖橘色調展現溫暖復古氛圍，搭上服裝組特地從Julia Child造型中取材的靈感，替Meryl Streep換上一套又一套的優雅知性裝扮。像是Julia Child腰間上的招牌擦手巾、喜愛的襯衫與長裙組合、增添優雅風韻的珍珠短項鍊與耳環…每個細節都超到位。

劇中編特別喜愛印花襯衫配珍珠首飾的造型，充分展現復古佳人的迷人氣質，尤其在穿上西裝外套和戴上禮帽後更顯高雅。

再來像是高彩度的桃粉，也巧妙提升了氣色與整體散發出的朝氣。

《鐵娘子：堅固柔情（The Iron Lady）》

2011年，一部講述英國首位女首相Margaret Hilda Roberts的傳記電影上映了，不但使大家更加瞭解這位「鐵娘子」歷經的人生波折與面對生活與職涯的態度，在Meryl Streep的詮釋更具生動魅力，成為Meryl Streep二次奪下奧斯卡最佳女主角的作品。

作為英國女首相，衣著方面當然不馬虎，多以立體剪裁的毛呢西裝套裝亮相，色彩挑選則以寶藍色、靛藍紫…等沈穩色調為主，和英國女王Queen Elizabeth II喜愛的高彩度相較保守許多。內裡搭配則偏愛雪紡面料的綁帶領襯衫，替衣裝造型添入一絲溫柔淑女氣息。

身為君主治國家，禮帽的穿戴絕對是出席重要場合必備的頭飾。在劇中，可以發現Meryl Streep的禮貌選擇通常和服裝色彩相互呼應，營造“一體”的裝束。

再來像是珠寶胸針也是英國首相Margaret Hilda Roberts不忘配戴的裝飾點綴，藉以提升時髦貴氣品味。當碰上V領衣裝時，Meryl Streep便會戴上珍珠項鍊，豐富造型層次。

《走音天后（Florence Foster Jenkins）》

如果說要推薦幾部勵志電影，那麼《走音天后》一定在編的清單中。Meryl Streep飾演的紐約名媛Florence Jenkins自小就一直有著歌手夢，雖然大家都知道Florence Jenkins唱歌技術五音不全，但樂觀與努力不懈的精神，加上身旁親朋好友的鼓勵，使Florence Jenkins勇敢踏上卡內基音樂廳的舞台。

然而Florence Jenkins走的名媛風並非高雅大器路線，而是以超級華麗且浮誇的裝扮取勝。像是金粉點綴的印花洋裝，再搭配上一層又一層的項鍊，甚至連少女喜愛的蝴蝶結髮飾也不放過，完全沒在管所謂的“Less is More”。

當然，胸針款式也是越浮誇越得Florence Jenkins的心！時不時再戴上珠飾裝飾的禮帽，打造從頭到腳的百分百貴夫人形象。

粉彩色睡袍、和服裝色彩相互呼應的層次項鍊…連在家中也不忘記把自己打扮美美的就是Florence Jenkins的作風。

說到Florence Jenkins的舞台造型更是比日常裝扮浮誇個好幾倍！少不了的閃耀元素和大量的珠寶首飾配戴，最後再戴上一頂效果十足的頭飾，你說，這樣上舞台能不吸引眾人目光嗎？

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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延伸閱讀：

《穿著Prada的惡魔》、《媽媽咪呀！》、《鐵娘子》...「梅姨」Meryl Streep七部經典電影造型＆金句回顧

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Meryl Streep, 梅莉史翠普
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