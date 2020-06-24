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超優質！3大「愛情長跑星座男」 金牛適合當老伴、冠軍沒想到

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編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

一段感情中，談得長久絕對是每個人都希望達到的目標，許多人屬於不輕易墜入愛河，但是一旦交往就會用十足的熱情維持戀愛，讓另一半每天都感覺處於熱戀期，以下「愛情長跑星座男」TOP 3，看看你的他上榜沒？

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 3 巨蟹座

巨蟹座無疑是愛情長跑的人選，他們對於戀愛的憧憬就是為了結婚，所以哪怕是剛開始交往，就會感受到巨蟹座滿滿的愛意，他們會希望女友是可以走入家庭的人，無止境的讓另一半參與各種家庭聚會，同時把自己的朋友都介紹給她。當然，就算面臨雙方感情危機，巨蟹第一反應也是反省自身問題，不輕易說分手，也就養成了愛情長跑的能力。

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 2 金牛座

金牛座是相當務實的人，同時也是細水長流的代表，所以跟金牛座交往，要想長久絕對要習慣他們不浪漫的特質。雖然完全不浪漫，可是金牛會時時刻刻記得另一半的小細節，對他們無微不至，看來或許像個老大叔，但是卻是非常適合當老伴的星座。

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 1 處女座

處女座位於冠軍是因為他們相當長情，觀察身邊許多處女座就可得知，他們並不是一見鐘情的視覺動物，要想讓處女動心很難，但是要想讓他們移情別戀也很難。處女只要認定了另一半，就會把愛情當成事業一樣經營，就算愛情長跑了十年，也會用當初剛認識時的動力去維持戀情。

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關鍵字：

星座, 運勢, 巨蟹座, 金牛座, 處女座, 愛情, 長跑, 戀愛
fashion.net

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