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跨行沒底線！瑪黑家居推環保小白鞋、台隆手創館賣辣椒醬

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▲居家通路在後疫情時代玩跨界。（圖／瑪黑家具、台隆手創館提供）

▲居家通路在後疫情時代玩跨界。（圖／瑪黑家具、台隆手創館提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

新冠肺炎疫情漸歇，台灣邁入後疫情時代，實體通路紛紛嘗試新產品吸引消費者目光，居家通路瑪黑家居，以及主打日本小物的台隆手創館，近期也推出「非居家」跨界商品，瑪黑家居選物引進西班牙話題球鞋品牌 SAYE，主打環保概念；台隆手創館則賣起頂級辣椒醬。

▲居家通路在後疫情時代玩跨界。（圖／瑪黑家具、台隆手創館提供）

▲居家通路在後疫情時代玩跨界。（圖／瑪黑家具、台隆手創館提供）▲居家通路在後疫情時代玩跨界。（圖／瑪黑家具、台隆手創館提供）

一向主打居家商品的瑪黑家居，近期也往穿搭時尚單品邁進，引進西班牙球鞋品牌 SAYE，該品牌由三位好友於2017年成立，前身為Wado，其理念為「每賣出一雙鞋，就資助國際非營利組織 WeForest ，在世界上栽種下兩棵樹」，讓購買的舉動更有環保意義。

▲居家通路在後疫情時代玩跨界。（圖／瑪黑家具、台隆手創館提供）

▲居家通路在後疫情時代玩跨界。（圖／瑪黑家具、台隆手創館提供）▲居家通路在後疫情時代玩跨界。（圖／瑪黑家具、台隆手創館提供）

此外，另主打鞋子採全環保材質，於西班牙設計、葡萄牙生產製造，經典復刻的造型和搭色，無論休閒或正裝都能很有型，目前提供6色包括白、米白、藍、綠、黑、紅可供選擇， 售價4,580元，6月底前新品預購價3,980元。

▲居家通路在後疫情時代玩跨界。（圖／瑪黑家具、台隆手創館提供）

另一居家通路台隆手創館，則推出「百感椒吉」蔬食麻辣醬，特別之處是以7種辣度隱喻七種心情等級，今天想吃清淡一點就用「第一級」，心情想要更辣一點，就再往更高級邁進，而其為「蔬食麻辣醬」，連素食者也能食用，可當沾醬也可拌飯、拌麵、拌菜甚至入菜，單盒售價999元，精緻的盒裝無論自用或送禮都很合適。

▲居家通路在後疫情時代玩跨界。（圖／瑪黑家具、台隆手創館提供）

▲居家通路在後疫情時代玩跨界。（圖／瑪黑家具、台隆手創館提供）

關鍵字：

居家, 瑪黑, 台隆手創館, SAYE, 百感椒吉
fashion.net

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