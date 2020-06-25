夏季濕敷「3點」要留意　化妝水挑錯、敷太久都會爛臉

▲女星IU也是濕敷的愛好者。（圖／翻攝自IG/@dlwlrma）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

夏季肌膚鬧水荒，許多女生都愛濕敷幫助肌膚補水，同時舒緩日曬後的肌膚。濕敷好處多多，能幫助修復粗糙肌膚，幫助調整膚質至最佳狀態。曾有研究測試指出，化妝水濕敷是用手拍上的3倍潤澤度，女孩們今晚趕快敷起來吧！

化妝水挑溫和成分

濕敷前需要留意「化妝水選擇」很重要，並不是每一款都是和濕敷，建議挑選無香料、天然、低刺激性成分較為安全，以免敷在臉上引起不適。

濕敷時間不要過長

要特別注意的是濕敷時間大約3-5分鐘，一定要在化妝棉上的化妝水完全蒸發前拿起來，避免造成反效果。

濕敷後鎖水很重要

為了使濕敷效果顯著，建議濕敷後一定要做好鎖水，夏季若擔心乳液太黏膩，挑選輕盈凝露也是好選擇。

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被網友尊稱為濕敷神水的薏仁清潤化妝水，主打無香料、無著色、低刺激性，搭配天然薏仁萃取精華，保濕同時幫助肌膚代謝，幫助也能淨白肌膚，全面提升皮膚亮度。

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46年來配方不變，含有機北之薏仁，富含蛋白質、脂肪、維他命B1 丶B6丶鐵丶鈣質等多種維他命種類與礦物，其中薏仁脂能讓角質恢復到代謝正常的狀態。

▲ESTEE LAUDER 微分子肌底原生露 櫻花輕盈版，200ml，3,850元。

含櫻花酵母美顏精華和清酒粕萃取，讓肌膚重新取得油水平衡，保濕同時緊緻毛孔改善粉刺，獨特科技能快速滲入肌膚表層，幫助充分補水。

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